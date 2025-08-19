Main Menu

शर्मनाक! 60 साल का बुजुर्ग बना हैवान,15 साल की नाबालिग से महीनों किया रेप

19 Aug, 2025

रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जब परिजनों को इस बात का पता चला, तो वे हैरान रह गए क्योंकि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी।

नेशनल डेस्क:  रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जब परिजनों को इस बात का पता चला, तो वे हैरान रह गए क्योंकि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें नाबालिग ने अपने पड़ोस में रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

अस्पताल में खुला मामला

यह घटना 23 जुलाई की है। नाबालिग के पेट में अचानक दर्द हुआ, जिसके बाद परिजन उसे पंडरी जिला अस्पताल ले गए। वहां से उसे कालीबाड़ी अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में नाबालिग ने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टरों ने जब नाबालिग से उसकी शादी के बारे में पूछा, तो पता चला कि उसकी शादी नहीं हुई है। इसके बाद, अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

PunjabKesari

सीडब्ल्यूसी की मदद से हुआ खुलासा

पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) की टीम अस्पताल पहुंची और नाबालिग व उसके परिवार से पूछताछ की। पहले दिन नाबालिग ने डर के मारे कुछ नहीं बताया, लेकिन सीडब्ल्यूसी की टीम ने जब दूसरे दिन फिर से उससे बात की, तो उसने पूरा सच बताया। नाबालिग ने कहा कि करीब 9 महीने पहले उसके पड़ोस में रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसके बाद से वह लगातार उसे परेशान कर रहा था।

पुलिस ने दर्ज किया केस, डीएनए जांच होगी

नाबालिग के बयान के आधार पर पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले की पुष्टि के लिए डीएनए जांच भी कराई जाएगी। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में गहनता से जांच कर रहे हैं ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और आरोपी को सख्त सजा मिल सके।

