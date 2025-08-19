पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी, खाते में पहुंचेंगे 15,000 रुपए, जानिए कैसे कर सकते है अप्लाई

Edited By Radhika,Updated: 19 Aug, 2025 12:17 PM

केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नई योजना,'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इस योजना का एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 तक 3.5 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा करना है।

युवाओं को क्या लाभ मिलेगा?

इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में मिलेगी:

पहली किस्त: लगातार 6 महीने तक काम करने के बाद मिलेगी।

दूसरी किस्त: 12 महीने पूरे होने पर दी जाएगी। इस किस्त का एक हिस्सा बचत को बढ़ावा देने के लिए सीधे आपके बचत खाते में जमा होगा।

यह लाभ पाने के लिए आपका EPFO में पंजीकरण और UAN का सक्रिय होना जरूरी है।

कंपनियों को भी मिलेगा प्रोत्साहन

इस योजना का फायदा सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बल्कि उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को भी मिलेगा। कंपनियों को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए दो साल तक हर महीने 3,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों के लिए यह लाभ चार साल तक मिल सकता है।

50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम दो नए कर्मचारी रखने होंगे।

50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम पाँच नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं:

आपकी नौकरी 15 अगस्त, 2025 के बाद शुरू हुई हो।

आपका मासिक वेतन 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

आपका EPFO में पंजीकरण होना चाहिए।

आपको Umang ऐप से अपना UAN सक्रिय करना होगा और फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा।

दूसरी किस्त पाने के लिए आपको एक वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम पूरा करना होगा।

इस योजना के लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। जैसे ही आपका पहला PF खाता बनेगा, आप स्वयं ही इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे।