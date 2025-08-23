शर्मनाक: दुकानदार ने टॉफी का लालच देकर 2 बच्चों के साथ किया कुकर्म, अब हुआ गिरफ्तार

Edited By Harman Kaur,Updated: 23 Aug, 2025 05:33 PM
नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में टॉफी का लालच देकर एक दुकानदार ने दो बच्चों से कथित तौर पर कुकर्म किया। पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को आज शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है।
क्या कहती है पुलिस?
पुलिस ने बताया कि उभांव थाना क्षेत्र के एक कस्बे में 11 अगस्त की शाम को आठ और नौ वर्ष के दो बच्चे एक दुकान के सामने खेल रहे थे कि तभी अफजाल अंसारी उर्फ राजू मास्टर (43) नाम के दुकानदार ने दोनों बच्चों को टॉफी का लालच देकर बुलाया और दुकान में उनसे कथित तौर पर कुकर्म किया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बच्चों को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन बच्चों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक बच्चे की मां की तहरीर पर अफजाल अंसारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत 13 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
