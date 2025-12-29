Silver Price Today: बंपर उछाल... पहली बार 2.50 लाख के पार पहुंची चांदी, जानें इसके पीछे के 3 बड़े कारण

Edited By Mehak, Updated: 29 Dec, 2025 12:13 PM

नेशनल डेस्क : सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 29 दिसंबर को चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। Multi Commodity Exchange (MCX) पर चांदी ने पहली बार 2,50,000 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया। यह तेजी न सिर्फ घरेलू बाजार में देखी गई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी चांदी के दाम बढ़े और यह पहली बार 80 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई। हालांकि, इस जबरदस्त तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिससे चांदी के दामों में थोड़ी गिरावट भी आई।

MCX पर चांदी का हाल

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोमवार को चांदी की कीमतों में रॉकेट जैसी तेजी देखी गई। MCX पर 5 मार्च, 2026 की एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर वायदा सोमवार को 2,47,194 रुपए प्रति किलो पर ओपन हुआ। पिछले कारोबारी दिन इसकी बंद कीमत 2,39,787 रुपए थी। 29 दिसंबर की सुबह 10 बजे चांदी 2,48,982 रुपए पर ट्रेड कर रही थी, जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 9,200 रुपए अधिक है। शुरुआती कारोबार में सिल्वर 2,54,174 रुपए के उच्च स्तर तक भी पहुंच गया।

चांदी में तेजी के 3 बड़े कारण

चांदी के दामों में इस तेज उछाल के पीछे कई वजहें हैं:

1. उद्योगों में बढ़ती मांग

सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों में चांदी की लगातार मांग बढ़ रही है। विश्व स्तर पर चांदी की कुल मांग का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उद्योगों से आता है।

2. उत्पादन और मांग में अंतर

उत्पादन की तुलना में बढ़ती मांग भी चांदी के दामों को ऊपर ले जा रही है। जब आपूर्ति सीमित हो और मांग ज्यादा, तो कीमतों में स्वाभाविक रूप से तेजी आती है।

3. डॉलर की कमजोरी और ब्याज दर में कटौती के संकेत

अमेरिकी डॉलर कमजोर होने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलने से निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस वजह से गोल्ड और सिल्वर जैसे कीमती धातुओं में निवेश बढ़ रहा है।

निवेशकों पर असर

इन सभी कारकों के चलते निवेशक चांदी को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं। MCX पर चांदी की रिकॉर्ड तेजी और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी इसके दाम बढ़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि निवेशक मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितताओं से बचने के लिए अब चांदी में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वैश्विक मांग और डॉलर की कमजोरी इसी तरह जारी रही, तो चांदी के दाम और भी बढ़ सकते हैं।