Gold Silver Price Crash: आज सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जानें 10g सोने का ताजा रेट

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 11:24 AM

नेशनल डेस्कः देश के सर्राफा बाजार में गुरुवार, 26 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में हल्की कमजोरी देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव और MCX पर गिरावट के असर से घरेलू बाजार में भी दाम नीचे आए। आज 24 कैरेट सोना 430 रुपये सस्ता होकर 1,61,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 2,970 रुपये टूटकर 2,66,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

सोने के दाम में गिरावट

आज 24 कैरेट सोना 430 रुपये सस्ता होकर 1,61,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में करीब 0.27 फीसदी की गिरावट दर्शाता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोना 1,60,674 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया।

हालांकि, साप्ताहिक आधार पर सोने में लगभग 3.91 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। अगर पिछले एक वर्ष की बात करें तो एक साल पहले सोने का भाव 86,140 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो मौजूदा स्तर से काफी कम है। इससे स्पष्ट है कि लंबी अवधि में सोने ने निवेशकों को अच्छा लाभ दिया है।

चांदी के दामों में गिरावट

चांदी की कीमतों में सोने के मुकाबले अधिक गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को चांदी 2,970 रुपये टूटकर 2,66,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जो पिछले दिन से 1.10 फीसदी कम है। MCX पर चांदी 2,65,242 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी।

हालांकि, बीते एक सप्ताह में चांदी ने करीब 9.93 फीसदी की तेजी दर्ज की है। एक वर्ष पहले चांदी का भाव 95,260 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस तरह सालाना आधार पर चांदी ने लगभग 180 फीसदी का प्रभावशाली रिटर्न दिया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी

वैश्विक बाजार में सोना 5,202 डॉलर प्रति औंस और चांदी 89.16 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। डॉलर की मजबूती आमतौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बनाती है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक हालात, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दर नीति और भू-राजनीतिक तनाव जैसे कारक भी कीमती धातुओं की चाल तय करते हैं।

 

