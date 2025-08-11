Post Office RD: इस सरकारी स्कीम ने किया कमाल, लोगों को बना रही है 5 साल में मिनी-मिलियनेयर

Edited By Anu Malhotra,Updated: 11 Aug, 2025 02:02 PM
नेशनल डेस्क: बचपन में बचत का छोटा हिस्सा लंबे समय में बड़ा खजाना बन जाए-- क्या आपने कभी सोचा है ऐसा भी हो सकता है? अगर आप सोचते हैं कि छोटी राशि से निवेश का कोई खास असर नहीं होता, तो आपके लिए एक शानदार तरीका है: पोस्ट ऑफिस की Recurring Deposit (RD) योजना। इसे अपनाकर आप नियमित बचत के साथ कंपाउंडिंग का जादू भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए, जानें कि ₹2,200 मासिक निवेश करके 5 साल में आप कितना बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस RD क्या है?
पोस्ट ऑफिस RD एकिंग सरकारी समर्थन वाली योजना है जहाँ आप हर महीने तय राशि जमा करते हैं और निश्चित ब्याज दर पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। इस समय, ब्याज दर लगभग 6.7% प्रति वर्ष तय की गई है। इसका मतलब है, आपके जमा पर समय-समय पर मिलने वाला ब्याज भी खुद बढ़ता जाता है।
₹2,200 मासिक — 5 साल बाद कितना जमा होगा?
विवरण राशि (₹)
मासिक निवेश ₹2,200
कुल निवेश (60 महीने) ₹1,32,000
अनुमानित कुल रिटर्न लगभग ₹1,56,000
अनुमानित ब्याज कमाई लगभग ₹24,000
5 साल के बाद आपका कुल फंड करीब ₹1.56 लाख हो जाएगा, जिसमें से ₹24,000 सिर्फ ब्याज के रूप में जुड़ेंगे।
क्यों है RD बेहतरीन विकल्प?
न्यूनतम जोखिम – सरकार द्वारा समर्थित होने के कारण आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
अनुशासन की आदत – हर महीने नियमित जमा करने से बचत की अच्छी आदत बनती है।
पहले से तय रिटर्न – शुरुआत से ही पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितनी राशि मिलेगी।
छोटी रकम से शुरुआत – छोटी राशि से भी शुरुआत की जा सकती है, और धीरे-धीरे यह बड़ा फंड बन जाता है।