Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Asia Cup 2025: टीम में जगह पक्की, लेकिन मैदान में उतरना मुश्किल! इस खिलाड़ी के साथ फिर हुआ अन्याय?

Asia Cup 2025: टीम में जगह पक्की, लेकिन मैदान में उतरना मुश्किल! इस खिलाड़ी के साथ फिर हुआ अन्याय?

Edited By Anu Malhotra,Updated: 19 Aug, 2025 06:42 PM

team india asia cup 2025 bcci sanju samson

एशिया कप 2025 को लेकर लंबे समय से भारतीय फैंस टीम चयन का इंतजार कर रहे थे। अब बीसीसीआई ने इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। जहां एक तरफ टीम में कई मजबूत खिलाड़ियों को जगह मिली है, वहीं एक ऐसे खिलाड़ी का चयन भी...

नेशनल डेस्क: एशिया कप 2025 को लेकर लंबे समय से भारतीय फैंस टीम चयन का इंतजार कर रहे थे। अब बीसीसीआई ने इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। जहां एक तरफ टीम में कई मजबूत खिलाड़ियों को जगह मिली है, वहीं एक ऐसे खिलाड़ी का चयन भी हुआ है जिसे लेकर चर्चाएं तेज हैं -- वो हैं संजू सैमसन। हालांकि उनका नाम टीम में जरूर है, लेकिन उन्हें अंतिम ग्यारह में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

क्यों मुश्किल में है संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह?
टीम इंडिया ने इस बार तीन ओपनर्स को स्क्वॉड में रखा है - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और संजू सैमसन।
अभिषेक शर्मा इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं और T20I रैंकिंग में टॉप पर हैं।
वहीं शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है, जिसका मतलब है कि वो बतौर ओपनर टीम में लगभग तय माने जा रहे हैं।

ऐसे में बतौर तीसरे ओपनर चुने गए संजू सैमसन को ओपनिंग स्लॉट मिलना बेहद मुश्किल है। अगर उन्हें टीम में खेलना है, तो नंबर तीन या मिडिल ऑर्डर में ही मौका मिलेगा - लेकिन वो स्थान भी तिलक वर्मा जैसे युवा बल्लेबाज के लिए तय नजर आ रहा है।

विकेटकीपर के रूप में भी नहीं तय जगह
अगर बात की जाए विकेटकीपिंग की, तो इस बार जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। जितेश ना सिर्फ विकेट के पीछे भरोसेमंद हैं, बल्कि वो लोअर मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी करने का हुनर भी रखते हैं। टीम कॉम्बिनेशन के लिहाज से उन्हें सैमसन के ऊपर तरजीह मिलने की संभावना ज्यादा है।

और ये भी पढ़े

हालिया प्रदर्शन ने भी नहीं बढ़ाया भरोसा
संजू सैमसन का हालिया अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ इस साल की शुरुआत में खेली गई T20। सीरीज़ में उन्होंने पांच मैच खेले, लेकिन एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके। उनका सर्वोच्च स्कोर 26 रहा, जबकि बाकी मैचों में वे सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए। इस प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं ने उन्हें स्क्वॉड में जरूर शामिल किया है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में उनका स्थान अब भी अनिश्चित है।

कप्तान सूर्यकुमार यादव की रणनीति होगी निर्णायक
अब सबकी निगाहें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि संजू को अंतिम ग्यारह में शामिल किया जाए या नहीं। टीम में पहले से ही हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे जैसे मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग विकल्प मौजूद हैं।

Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम:-
कप्तान: सूर्यकुमार यादव
उपकप्तान: शुभमन गिल

अन्य खिलाड़ी: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!