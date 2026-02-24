Main Menu

    1 Ton AC electricity Unit: 1 टन AC हर घंटे कितनी बिजली खपत करता है? जानें सही कैलकुलेशन

Edited By Updated: 24 Feb, 2026 09:54 AM

technology electricity 1 ton ac consumes per hour power consumption cost

नेशनल डेस्क:  गर्मी का मौसम आते ही  हम सबके जेहन में सबसे पहले ठंडी हवा देने वाले एसी का ख्याल आता है। शोरूम जाकर अपनी पसंद का मॉडल चुनना तो आसान है, लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है जब महीने के आखिर में बिजली का बिल हाथ में आता है। अक्सर लोग शोरूम की चमक-धमक में यह भूल जाते हैं कि AC की वो ठंडी हवा उनके Bank Balance को कितनी तेजी से 'Freeze' कर सकती है। इसलिए, नया डिब्बा घर लाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपका AC असल में कितनी बिजली 'पीता' है।

एक घंटे की ठंडक और यूनिट का खेल
अगर आप 1 टन का साधारण यानी नॉन-इन्वर्टर AC चलाते हैं, तो यह हर घंटे लगभग 0.9 से 1.5 यूनिट बिजली चटका जाता है। इसके उलट, आजकल के आधुनिक Inverter AC थोड़े समझदार होते हैं: वे कमरे की जरूरत के हिसाब से अपनी रफ्तार घटाते-बढ़ाते हैं, जिससे इनकी खपत गिरकर 0.6 से 1.2 यूनिट के बीच आ जाती है। अब जरा सोचिए, अगर बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट है, तो एक घंटे की मस्ती आपको 8 रुपये में पड़ेगी। दिन भर में 8 घंटे का इस्तेमाल मतलब महीने का सीधा 1900 रुपये का फटका। यह गणित थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन यह आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ का एक मोटा अंदाजा जरूर देता है।

सिर्फ मशीन नहीं, आपकी आदतें भी तय करती हैं खर्चा
हैरानी की बात यह है कि दो एक जैसे AC अलग-अलग घरों में अलग-अलग Bill दे सकते हैं। इसकी वजह है कमरे का साइज, दीवारों की बनावट और सबसे जरूरी- आपका पसंदीदा तापमान। अगर आप रिमोट उठाते ही उसे 18 डिग्री पर सेट कर देते हैं, तो कंप्रेसर को पसीने छूट जाते हैं और बिल रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। विशेषज्ञों की मानें तो 24 से 26 डिग्री का तापमान न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपकी गाढ़ी कमाई को फालतू खर्च होने से भी बचाता है। इसके अलावा, खिड़की-दरवाजों से होने वाली लीकेज भी गुपचुप तरीके से आपकी Units बढ़ाती रहती है।

स्मार्ट खरीदार कैसे बनें?
नया एसी खरीदते वक्त केवल उसकी कीमत न देखें, बल्कि उस पर लगे 'BEE Star' यानी सितारों पर गौर करें। ज्यादा सितारे मतलब कम बिजली का बिल। इसके साथ ही, अपने कमरे के हिसाब से सही क्षमता (टन) का चुनाव करना भी एक कला है। बहुत छोटा AC बड़े कमरे को ठंडा करने की जद्दोजहद में ज्यादा बिजली खाएगा। अगर आप Timer का सही इस्तेमाल करें और समय-समय पर सर्विस कराते रहें, तो गर्मी की तपिश आपकी जेब को नहीं जला पाएगी। याद रखें, थोड़ी सी रिसर्च और सही सेटिंग आपको सुकून की नींद भी देगी और बैंक बैलेंस भी बरकरार रखेगी।

