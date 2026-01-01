Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 30,000 रुपये रिश्वत लेता तहसीलदार गिरफ्तार

30,000 रुपये रिश्वत लेता तहसीलदार गिरफ्तार

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 07:25 PM

tehsildar arrested for accepting a bribe of rs 30 000

30,000 रुपये रिश्वत लेता तहसीलदार गिरफ्तार


चंडीगढ़, 1 जनवरी (अर्चना सेठी) पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने जिला संगरूर में तैनात तहसीलदार जगतार सिंह को 30,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके सह-अपराधी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी तहसीलदार के घर की तलाशी के दौरान 1,45,000 रुपये की राशि बरामद की गई।

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी जिला संगरूर के गांव महिलां के एक निवासी द्वारा तहसील कार्यालय संगरूर में तैनात जगतार सिंह तहसीलदार और मालविंदर सिंह क्लर्क के खिलाफ दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद की गई है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आरोपी से संपर्क किया था। दोनों आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए 30,000/- रुपये की रिश्वत ली थी।

शिकायत की जांच के बाद, यह पाया गया कि उक्त आरोप वास्तव में सच्चे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में, दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत विजीलैंस ब्यूरो पुलिस रेंज, पटियाला में मामला दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

विजीलैंस ब्यूरो पंजाब लोगों से अपील करता है कि वे भ्रष्टाचार की ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट हमें करें। विजीलैंस ब्यूरो भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!