स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों ने पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की।



श्रीनगर: स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों ने पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। श्रीनगर के नाटीपोरा में आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया और दूसरा फरार हो गया।



क्श्मीर जोन पुलिस ने इस संदर्भ में टवीट् कर जानकारी दी। पुलिस के अनुसार नाटीपोरा में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई तो एक आतंकी मारा गया। मौके से हथियार भी बरामद किये गये हैं।

#Terrorists fired upon Srinagar Police team. Police also retaliated. During ensuing chance #encounter, one terrorist got neutralised but one escaped. Arms & ammunition recovered. Identification being ascertained. @JmuKmrPolice