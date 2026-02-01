Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बजट 2026-27 दिशाहीन है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव: ममता बनर्जी

बजट 2026-27 दिशाहीन है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव: ममता बनर्जी

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 03:25 PM

the 2026 27 budget is directionless and lacks foresight mamata banerjee

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि 2026-27 का केंद्रीय बजट 'दिशाहीन, जनविरोधी है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है' तथा बजट में उनके राज्य के लिए कुछ भी नहीं है।

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि 2026-27 का केंद्रीय बजट ''दिशाहीन, जनविरोधी है और इसमें दूरदर्शिता का अभाव है'' तथा बजट में उनके राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। बनर्जी ने नयी दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में यह भी दावा किया कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है।

PunjabKesari

उन्होंने आरोप लगाया, ''यह बजट दिशाहीन है, इसमें दूरदर्शिता का अभाव है तथा यह नीरस एवं जनविरोधी है। यह बजट महिला-विरोधी, किसान-विरोधी, शिक्षा-विरोधी है तथा यह अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भी खिलाफ है। बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है।'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश किया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!