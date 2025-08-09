Main Menu

होटल मालिक से रात बिताने के लिए की लड़की की डिमांड, मना करने पर युवक ने गुस्से में किया ऐसा काम...

Edited By Rahul Rana,Updated: 09 Aug, 2025 08:08 PM

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब टीपीनगर थाना क्षेत्र के वेदव्यासपुरी स्थित एक होटल में युवक ने अवैध मांग पूरी न होने पर फायरिंग कर दी। युवक ने होटल कर्मचारियों से एक रात के लिए लड़की उपलब्ध कराने की मांग की थी, और मना किए जाने पर गुस्से में ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने होटल में की फायरिंग

होटल संचालक सुमित ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे एक युवक बाइक से होटल पहुंचा और लड़की उपलब्ध कराने की मांग करने लगा। सुमित ने स्पष्ट रूप से उसे बताया कि होटल में इस तरह का कोई अवैध काम नहीं होता। युवक इस जवाब से नाराज़ हो गया और गाली-गलौज करते हुए धमकी देकर मौके से चला गया। करीब आधे घंटे बाद, यानी 10 बजे के आसपास, वही युवक दोबारा होटल लौटा लेकिन इस बार उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। आते ही उसने होटल पर फायरिंग कर दी। गोली होटल के शीशे में जा लगी और काउंटर पर मौजूद सुमित ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और होटल का सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया। जांच के बाद आरोपी की पहचान टीपीनगर क्षेत्र के रहने वाले युवक 'राज' के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है।

