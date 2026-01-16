सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटना: शरणजीत सिंह ढिल्लों

पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अकाली नेता शरणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि भगवंत मान सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है।

पंजाब डेस्क: पूर्व मंत्री और वरिष्ठ अकाली नेता शरणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि भगवंत मान सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि पंजाब केसरी समूह पर मान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई न केवल निंदनीय है, बल्कि सरकार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। लोकतंत्र में मीडिया पर हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसका डटकर विरोध किया जाएगा।

