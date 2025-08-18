Main Menu

हैवानियत की हदें पार: घर से शौच के लिए निकली थी छात्रा, रास्ते में 5 युवकों ने किया गैंगरेप

18 Aug, 2025

नेशनल डेस्क: ओडिशा के संबलपुर जिले से एक 14 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा शौच के लिए घर से निकली थी, तभी 5 आरोपियों ने नाबालिग को पकड़कर उसके साथ दरिंदगी की। वहीं, मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?
मामला जिले के जूजूमोरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़िता, जो नौवीं कक्षा की छात्रा है, शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। तभी पांच युवकों ने उसे जबरन रोका और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने परिवार को सारी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने रविवार देर रात जूजूमोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

क्या कहती है पुलिस?
पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और सोमवार सुबह तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फरार दो आरोपियों की तलाश के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है।

लोगों में गुस्सा, पुलिस की कार्रवाई जारी
सभी पांचों आरोपी आसपास के इलाकों के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के बाद जांच को और तेज कर दिया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और वे सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है।

