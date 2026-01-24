Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | iPhone 18 Pro: iPhone 18 Pro के लॉन्च से पहले सामने आई ये जानकारी, नए फोन में बदल जाएगी लुक!

iPhone 18 Pro: iPhone 18 Pro के लॉन्च से पहले सामने आई ये जानकारी, नए फोन में बदल जाएगी लुक!

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 06:29 PM

the look of the iphone 18 pro will change after its launch

साल 2026 में लॉन्च होने वाले iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर डिटेल्स लीक होने लग गई हैं। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, एपल इस बार 'ऑल-स्क्रीन' अनुभव की दिशा में अपना सबसे बड़ा कदम उठा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव Face ID तकनीक को...

iPhone 18 Pro: साल 2026 में लॉन्च होने वाले iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर डिटेल्स लीक होने लग गई हैं। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, एपल इस बार 'ऑल-स्क्रीन' अनुभव की दिशा में अपना सबसे बड़ा कदम उठा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव Face ID तकनीक को लेकर है। 

मिलेगा नया डिस्प्ले पैनल

एक मीडियो रिपोर्ट के अनुसार, नए प्रो मॉडल्स में LTPO Plus AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल होगा। यह तकनीक न केवल स्क्रीन को ब्राइट बनाएगी, बल्कि रिफ्रेश रेट को 1Hz तक ले जाकर बैटरी की भारी बचत करेगी। अंडर-डिस्प्ले Face ID के आने से स्क्रीन का ऊपरी हिस्सा अब पहले से कहीं ज्यादा साफ नजर आएगा और 'पिल' शेप वाला Dynamic Island भी काफी छोटा हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रही हैं कि सेल्फी कैमरा को कोने में शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे यूजर्स को एक इमर्सिव अनुभव मिलेगा।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

Samsung के साथ नई डील और 2nm का दम

मैन्युफैक्चरिंग चुनौतियों के कारण एपल इस बार चीनी सप्लायर BOE से दूरी बना सकता है और प्रीमियम डिस्प्ले के लिए पूरी तरह Samsung Display पर निर्भर रहेगा। परफॉर्मेंस के मामले में भी यह फोन एक 'बीस्ट' साबित होने वाला है। इसमें पहली बार A20 Pro चिपसेट का इस्तेमाल होगा, जो दुनिया की सबसे एडवांस 2nm प्रोसेस पर आधारित होगी। इससे फोन की स्पीड 15% तक बढ़ सकती है और थर्मल मैनेजमेंट (गर्मी सोखने की क्षमता) भी बेहतर होगी।

वेरिएबल अपर्चर कैमरा और बड़ी बैटरी

कैमरा सेक्शन में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। आईफोन 18 प्रो मैक्स में वेरिएबल अपर्चर वाला कैमरा लेंस मिल सकता है, जो रोशनी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकेगा। साथ ही, बेहतर बैटरी लाइफ के लिए इसमें एपल का खुद का C2 मॉडेम भी दिया जा सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!