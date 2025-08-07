Main Menu

  • रोज घर आता था भांजा, मौसी से बढ़ी नजदीकियां... किसी को नहीं हुआ शक, और फिर एक दिन दोनों...

Edited By Harman Kaur,Updated: 07 Aug, 2025 07:33 PM

बिहार के बांका जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने ही भांजे के साथ भागकर शादी रचा ली। महिला ने विवाह के तुरंत बाद अपने पति को शादी की तस्वीर मोबाइल पर भेजी और एक मैसेज में नई जिंदगी की...

नेशनल डेस्क: बिहार के बांका जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने ही भांजे के साथ भागकर शादी रचा ली। महिला ने विवाह के तुरंत बाद अपने पति को शादी की तस्वीर मोबाइल पर भेजी और एक मैसेज में नई जिंदगी की जानकारी दी।

घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़ित पति शिवम कुमार की शादी साल 2014 में पूनम कुमारी से हुई थी। दोनों के दो बेटे भी हैं। कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में रिश्ते में दूरियां आने लगीं।

रिश्तेदारी बनी कलह की जड़
शिवम कुमार के अनुसार, उनकी पत्नी पूनम का दूर का भांजा अंकित कुमार अक्सर घर आता-जाता था। रिश्ते में भांजा लगने के कारण शिवम ने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन समय के साथ पूनम और अंकित के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। एक दिन पूनम अचानक दोनों बेटों के साथ घर से गायब हो गई। शिवम ने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

फोन पर मिली तस्वीर और चौंकाने वाला मैसेज
सोमवार की रात शिवम को एक मैसेज मिला। यह मैसेज उसकी पत्नी पूनम की तरफ से था, जिसमें उसने अंकित के साथ मंदिर में शादी की तस्वीर भेजी और लिखा – "मैंने अब अंकित से शादी कर ली है।" इस संदेश के बाद शिवम को सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की सुरक्षा और हालात को लेकर हुई।

पुलिस में शिकायत दर्ज, जांच शुरू
शिवम कुमार ने फौरन अमरपुर थाना पहुंचकर पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बच्चों की सकुशल बरामदगी की मांग की। उनका कहना है – “मेरे बच्चों ने क्या गलती की है? पता नहीं किस हाल में होंगे।”

क्या कहती है पुलिस?
थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और महिला व बच्चों की तलाश की जा रही है। सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

