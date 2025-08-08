Main Menu

खुल गया Huma Qureshi के भाई की हत्या का राज़, भाभी ने बयां की पति के आंखों देखे मर्डर की दास्तां

Edited By Radhika,Updated: 08 Aug, 2025 12:27 PM

the secret of huma qureshi s brother s murder is revealed

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली पार्किंग विवाद के चलते हुई हत्या ने इलाके को दहला दिया। मृतक की पहचान 42 वर्षीय आसिफ के रूप में हुई है, जो बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं। परिवार का आरोप है कि यह केवल झगड़े में हुआ मर्डर नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश लग रही है।

ऐसे हुई घटना की शुरुआत

परिवार और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच यह वारदात हुई। आसिफ की पत्नी ने बताया कि उनके घर के सामने पड़ोस के एक युवक ने स्कूटी खड़ी कर दी थी, जिससे मुख्य गेट बंद हो गया। उन्होंने युवक से स्कूटी को थोड़ा आगे करने को कहा, जिस पर उसने गाली-गलौज शुरू कर दी और धमकी दी कि अभी आता हूँ और बताता हूं। थोड़ी देर बाद वह अपने भाई के साथ वापस आया और सीधे आसिफ पर हमला कर दिया। परिवार वालों के मुताबिक इससे पहले भी ये लोग आरिफ पर हमला कर चुके थे।

आरोप है कि हमलावर के हाथ में नुकीला हथियार था, जिसे उसने आसिफ के सीने में घोंप दिया. वारदात इतनी तेज़ी से हुई कि आसपास के लोग संभल भी नहीं पाए। खून बहने से आसिफ मौके पर ही गिर पड़े। पत्नी और पड़ोसियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

भाभी का फोन आया, दौड़कर पहुंचा

आसिफ के भाई जावेद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रात करीब साढ़े दस बजे भाभी का फोन आया कि आसिफ पर हमला हो गया है और हालत बहुत खराब है। मैं तुरंत अपनी दुकान छोड़कर दौड़कर घर पहुंचा। लेकिन जब तक पहुंचा, वह खत्म हो चुके थे। झगड़ा सिर्फ पार्किंग की बात पर हुआ था, लेकिन हमलावर पहले भी उनसे दो-तीन बार इसी बात पर भिड़ चुके थे। जावेद ने यह भी कहा कि पहले की झड़पों में उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की थी, ताकि मामला न बढ़े।

PunjabKesari

 साल भर पुरानी थी रंजिश 

आसिफ के चाचा सलीम कुरैशी ने दावा किया कि यह हमला प्लान किया हुआ था। मेरे भतीजे ने बस इतना कहा था कि स्कूटी थोड़ी आगे खड़ी कर दो, दरवाजे पर न लगाओ। इस बात पर दो लोग आए और मिलकर उस पर हमला कर दिया। मोहल्ले के लोग जानते हैं कि पिछले साल भी इन लोगों ने उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। तब पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर दिया था। इस बार उन्होंने मौका देखकर उसे घेर लिया और मार डाला। सलीम ने पुलिस से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है।

पत्नी ने बताई पूरी कहानी-

आसिफ की पत्नी ने घटना के वक्त का पूरा मंजर बताया। मेरे पति दरवाजे पर खड़े थे। पड़ोस के लड़के ने स्कूटी गेट के सामने लगा दी। मेरे पति ने बस इतना कहा कि बेटा, थोड़ा आगे खड़ी कर दो ताकि रास्ता खुला रहे। इस पर उसने गाली दी और धमकी देकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपने भाई के साथ नीचे आया और मेरे पति के सीने में नुकीला हथियार घोंप दिया। खून निकलने लगा, मैंने अपने देवर को फोन किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका कहना है कि पति को मौके पर ही इतना गहरा घाव लगा कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। पहले भी ये लोग मारने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि छोड़ो, मामला शांत करो। अब उसी बात का नतीजा ये हुआ कि मैं विधवा हो गई। रोते हुए आसिफ की पत्नी ने कहा, मेरे पति चिकन सप्लाई का काम करते थे, मेहनत-मजदूरी से घर चलाते थे। बस मेरी एक ही मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि किसी और का घर इस तरह न उजड़े।

पड़ोसियों की गवाही

मोहल्ले में आसिफ को सभी एक मिलनसार और मददगार इंसान के रूप में जानते थे। पड़ोसी रामवती ने कहा, वो मुझे दादी कहकर बुलाता था, बहुत इज्जत देता था। डेढ़ साल से यहीं रह रहा था, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। बस दो मिनट पहले बच्चों से खेल रहा था और देखते-देखते सब खत्म हो गया। एक अन्य पड़ोसी ने बताया कि विवाद की शुरुआत महज स्कूटी खड़ी करने को लेकर हुई थी, लेकिन दोनों हमलावरों का गुस्सा पुराना था।

