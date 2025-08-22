23-24-25-26-27 को गरज-चमक के साथ होगी भारी बारिश, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने 22 से 26 अगस्त के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधि में तेजी आने का पूर्वानुमान जताया है। गुजरात और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 22 और 23 अगस्त को भारी से बहुत...

नेशनल डेस्क: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने 22 से 26 अगस्त के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधि में तेजी आने का पूर्वानुमान जताया है। गुजरात और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 22 और 23 अगस्त को भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।



राज्यवार मौसम का हाल:-



उत्तर प्रदेश- बीते हफ्ते गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश में भी राहत की उम्मीद है। पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 22 से 25 अगस्त के बीच तेज़ बारिश हो सकती है। हालांकि, कुछ जिलों में हल्की बारिश का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है।



बिहार- बिहार में 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दो दिनों तक उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं।



दिल्ली-NCR- राजधानी दिल्ली में मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। जहां सुबह धूप खिली रहती है, वहीं दोपहर बाद बादलों की घनघोर आवाज और हल्की बारिश लोगों को चौंका देती है। IMD के अनुसार, 22 से 27 अगस्त तक गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।



उत्तराखंड- पहाड़ों में बारिश ने इस बार काफी कहर बरपाया है। लगातार बादल फटने की घटनाओं ने जन-धन की भारी क्षति पहुंचाई है। अब मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक उत्तराखंड में लगातार बारिश और 22 से 24 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है।



पश्चिम भारत- गुजरात और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 28 अगस्त तक भारी बारिश का दौर चल सकता है। वहीं कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 26 से 28 अगस्त के बीच बहुत भारी वर्षा की संभावना है।



उत्तर-पश्चिम भारत- हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में भी 22 से 26 अगस्त के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।