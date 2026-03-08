उम्र 30 के पार? वो गंभीर बीमारियां जो महिलाओं की सेहत को अंदर ही अंदर कर रही हैं खोखला, वक्त रहते कर लें पहचान

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 08 Mar, 2026 12:23 PM
Common Health Issues in Women : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब खानपान और मानसिक तनाव के कारण महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जागरूकता की कमी और समय पर जांच न कराने की वजह से कई बीमारियां जानलेवा साबित हो रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि 50% से अधिक महिलाएं पोषण की कमी (Malnutrition) का शिकार हैं जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है। यहां उन 5 बीमारियों का विवरण है जिनसे हर महिला को सावधान रहने की जरूरत है:
1. एनीमिया (खून की कमी): सबसे आम दुश्मन
भारत में हर दूसरी महिला एनीमिया से जूझ रही है। शरीर में आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन गिर जाता है।
-
लक्षण: हर वक्त थकान रहना, चक्कर आना, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना और चेहरे का पीला पड़ना।
-
बचाव: डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट्स लें।
2. पीसीओएस (PCOS): हॉर्मोन्स का बिगड़ता खेल
हॉर्मोनल असंतुलन की वजह से 'पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम' अब कम उम्र की लड़कियों में भी आम हो गया है।
3. ब्रेस्ट कैंसर: गांठ की पहचान है जरूरी
महिलाओं में होने वाले कैंसरों में स्तन कैंसर सबसे ऊपर है।
4. सर्वाइकल कैंसर: एचपीवी का खतरा
गर्भाशय के निचले हिस्से में होने वाला यह कैंसर 'ह्यूमन पैपिलोमा वायरस' (HPV) के कारण होता है।
5. एचआईवी और मानसिक बीमारियां
असुरक्षित स्वास्थ्य आदतों और जागरूकता की कमी से एचआईवी/एड्स का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा महिलाएं तेजी से अवसाद (Depression) और दिल की बीमारियों की शिकार हो रही हैं।
विशेषज्ञों की सलाह (Self-Care Tips):
-
कैल्शियम और आयरन: अपनी डाइट में इन दो तत्वों की कमी न होने दें।
-
स्क्रीनिंग: साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं।
-
तनाव मुक्त रहें: योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।