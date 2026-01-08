महिलाएं सावधान! प्रेग्नेंसी समझकर इन मामूली लक्षणों को न करें नजरअंदाज! हो सकते हैं Heart Attack का खतरा

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 08 Jan, 2026 04:03 PM

Heart failure in pregnancy: अक्सर प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाली शारीरिक तकलीफों को यह कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद सब ठीक हो जाएगा लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भावस्था दरअसल एक महिला के शरीर के लिए कुदरती स्ट्रेस टेस्ट की तरह है। यह उन बीमारियों की भविष्यवाणी करती है, जो भविष्य में 50 की उम्र पार करने के बाद आपको घेर सकती हैं।

दिल पर बढ़ जाता है भारी दबाव

फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में एडल्ट कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष (HOD) डॉ. समीर भाते के अनुसार एक स्वस्थ महिला के दिल को भी प्रेग्नेंसी के दौरान सामान्य से कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब शरीर इस 'स्ट्रेस' को झेलने में संघर्ष करता है तो कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण बताते हैं कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा भविष्य में कमजोर पड़ सकता है।

ये 3 लक्षण हैं भविष्य की बीमारियों का ट्रेलर

गर्भावस्था के दौरान दिखने वाली इन समस्याओं को 'वार्निंग साइन' समझें:

50 की उम्र के बाद होने वाली प्रमुख बीमारियां

डॉक्टरों के अनुसार जिन महिलाओं की प्रेग्नेंसी में जटिलताएं (Complications) रही हैं, उनमें उम्र के दूसरे पड़ाव पर ये बीमारियां होने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है:

परमानेंट हाई ब्लड प्रेशर।

कोरोनरी आर्टरी डिजीज (धमनियों में ब्लॉकेज)।

अचानक हार्ट फेलियर का खतरा।

टाइप-2 मधुमेह।

बचाव के लिए क्या करें? (एक्सपर्ट टिप्स)

अगर आपकी प्रेग्नेंसी चुनौतीपूर्ण रही है तो पछताने के बजाय अभी से ये कदम उठाएं: