पुरानी कार-बाइक के लिए संजीवनी है ये पेट्रोल, जानें क्यों है यह 'शुद्ध' और इतनी महंगी

Edited By Mansa Devi,Updated: 25 Aug, 2025 05:45 PM

भारत में अब ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल मिल रहा है, जिसमें 20% इथेनॉल मिला होता है। यह पेट्रोल नई गाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन पुरानी BS3 और BS4 गाड़ियों के इंजन पर इसका बुरा असर हो रहा है, जिससे माइलेज घट रहा है और इंजन में आवाज़ आ रही...

नेशनल डेस्क: भारत में अब ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल मिल रहा है, जिसमें 20% इथेनॉल मिला होता है। यह पेट्रोल नई गाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन पुरानी BS3 और BS4 गाड़ियों के इंजन पर इसका बुरा असर हो रहा है, जिससे माइलेज घट रहा है और इंजन में आवाज़ आ रही है। अगर आपकी भी गाड़ी पुरानी है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है।

कौन सा पेट्रोल है पुरानी गाड़ियों के लिए बेहतर?
अब सवाल यह उठता है कि पुरानी गाड़ियों के लिए कौन सा पेट्रोल सही है, क्योंकि साधारण पेट्रोल में भी अब इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इसका जवाब है:
XP100 और Power 100।XP100: यह पेट्रोल इंडियन ऑयल कंपनी देती है।
Power 100: यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम देती है।
इन दोनों पेट्रोल में इथेनॉल की एक बूंद भी नहीं मिली होती, इसलिए ये पुरानी कारों और बाइकों के इंजन के लिए पूरी तरह सुरक्षित माने जाते हैं।

कीमत का गणित
यह पेट्रोल साधारण E20 पेट्रोल से काफी महंगा है। XP100 और Power 100 की कीमत राज्यों के हिसाब से ₹160 से ₹173 प्रति लीटर तक है। इसका मतलब है कि अगर आप हर महीने ₹2000 का पेट्रोल भरवाते हैं, तो इन पेट्रोल पर आपका खर्च ₹3000 से ₹3500 तक जा सकता है।

क्या आपके लिए है फायदेमंद?
अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को कुछ साल और चलाना चाहते हैं और उसके इंजन की सेहत बनाए रखना चाहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा खर्च करके इन प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करना समझदारी हो सकती है। लेकिन अगर आप महीने में कम सफर करते हैं, तो शायद यह आपके लिए किफायती न हो।

