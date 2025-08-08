Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • पेशाब करने के लिए रास्ते में रुकी महिला, देखते ही टपक पड़े दरिंदे, फिर एक या दो नहीं...

पेशाब करने के लिए रास्ते में रुकी महिला, देखते ही टपक पड़े दरिंदे, फिर एक या दो नहीं...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 08 Aug, 2025 12:19 PM

tribal woman gangraped in odisha forest accused arrested

ओडिशा के अंगुल जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें कि आदिवासी महिला पेशाब करने के लिए रास्ते में रुकी थी तभी वहां उसके साथ तीन लोगों ने जंगल में गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो...

नेशनल डेस्क। ओडिशा के अंगुल जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें कि आदिवासी महिला पेशाब करने के लिए रास्ते में रुकी थी तभी वहां उसके साथ तीन लोगों ने जंगल में गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो नाबालिगों सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

कैसे हुई घटना?

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह रविवार को अपने भतीजे के साथ छेंडीपाड़ा इलाके के एक अस्पताल गई थी। दोपहर करीब 3 बजे घर लौटते समय वे एक पेट्रोल पंप के पास खाना खाने और तेल भरवाने के लिए रुके। जिसके बाद महिला रास्ते में पेशाब करने के लिए एक जंगली इलाके में चली गई। इसी दौरान वहां ट्रैक्टर पर सवार होकर तीन लोग आए और उसे जबरन एक सुनसान जगह पर ले गए।

यह भी पढ़ें: चीखों से गूंजा पहाड़, 500 मीटर गहरी खाई में समा गई कार, दर्दनाक हादसे ने ली 6 लोगों की जान (Video)

और ये भी पढ़े

आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसे धमकाकर उसके साथ गैंगरेप किया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। महिला ने घर पहुंचकर अपने परिवार को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से दो नाबालिग हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!