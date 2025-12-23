'हमने पाक- भारत के बीच का परमाणु युद्ध रुकवा कर करोड़ों लोगों को बचाया' ट्रंप ने फिर दोहराया अपना दावा

Main Menu

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 11:10 AM

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को सुलझाने के अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि इस्लामाबाद के नेतृत्व ने लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय उन्हें दिया है।

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को सुलझाने के अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि इस्लामाबाद के नेतृत्व ने लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय उन्हें दिया है। ट्रंप ने सोमवार को कहा, ‘‘हमने पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु युद्ध होने से रोक दिया। पाकिस्तान के मुखिया एवं एक अत्यंत सम्मानित जनरल, जो फील्ड मार्शल भी हैं, उन्होंने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक करोड़ लोगों की जान बचाई, शायद उससे भी ज़्यादा।'' उन्होंने ये टिप्पणियां फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, नौसेना सचिव जॉन फेलन और विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मौजूदगी में कीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति बोले-

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘आप जानते हैं, आठ विमान मार गिराए गए थे। वह युद्ध और तेज होने वाला था और उन्होंने हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक करोड़ लोगों की जान बचाई, शायद उससे भी ज़्यादा। इसलिए हमने ये सभी युद्ध सुलझा दिए। एकमात्र युद्ध जिसे मैं अभी तक सुलझा नहीं पाया हूं, वह रूस-यूक्रेन का है।'' ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी कि अमेरिका की मध्यस्थता में ‘‘देर रात'' तक चली बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ‘‘पूर्ण और तत्काल'' संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद से वह 60 से अधिक बार यह दावा दोहरा चुके हैं कि उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव “कम करने में मदद की।”

7 मई को भारत ने दिया था ‘ऑपरेशन सिंदूर'  को अंजाम

भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार किया है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के जवाब में 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया था। पहलगाम हमले में 26 लोग मोर गए थे। ‘ऑपरेशन सिंदूर' के बाद चार दिनों तक सीमा पर तीव्र ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त करने पर सहमति बनी। 

