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Government Scheme: सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50000 रुपए, कैसे करें अप्लाई? जानिए डिटेल

Edited By Updated: 22 Mar, 2026 10:00 PM

under this government scheme daughters receive 50 000

बेटियों की पढ़ाई और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है।

नेशनल डेस्कः बेटियों की पढ़ाई और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक खास योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसके तहत बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं तक कुल ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

क्या है ये योजना?

राजस्थान सरकार द्वारा साल 2016 में शुरू की गई इस योजना का मकसद बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, भ्रूण हत्या रोकना और उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इस स्कीम के तहत राशि सीधे बच्ची के खाते में ट्रांसफर की जाती है।

किसे मिलेगा लाभ?

  • योजना का लाभ केवल Rajasthan के स्थायी निवासियों को मिलेगा
  • बच्ची का जन्म 1 जून 2016 के बाद होना जरूरी
  • जन्म किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में होना चाहिए

कब-कब मिलते हैं पैसे?

इस योजना के तहत राशि किस्तों में दी जाती है:

  • जन्म पर: ₹2,500
  • 1 साल की उम्र पर: ₹2,500
  • स्कूल में प्रवेश पर: ₹4,000
  • कक्षा 6 में: ₹5,000
  • कक्षा 10 में: ₹11,000
  • 12वीं पास करने पर: ₹25,000

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

  • बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड
  • मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड
  • स्कूल एडमिशन का प्रमाण

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाकर भी फॉर्म भरा जा सकता है। यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, जो बेटियों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर आर्थिक चिंता में रहते हैं।

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