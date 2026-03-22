छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा: नवरात्रि के दौरान मंदिर में रोपवे गिरने से 1 की मौत, 17 घायल

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नवरात्रि के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रोपवे का तार टूट गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया।

नेशनल डेस्क: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नवरात्रि के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रोपवे का तार टूट गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में एक महिला की जान चली गई, जबकि करीब 17 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।



ऊंचाई पर स्थित मंदिर, रोपवे से पहुंचते हैं श्रद्धालु

बताया जा रहा है कि यह मंदिर पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु रोपवे का सहारा लेते हैं। नवरात्रि के चलते यहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, जिससे भीड़ काफी ज्यादा थी।



बीच रास्ते में टूटा रोपवे, नीचे गिरे केबिन

हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु रोपवे के केबिन में बैठकर मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक रोपवे का तार टूट गया और केबिन नीचे गिर गए। घटना इतनी अचानक हुई कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला।



घटना के बाद मची भगदड़

रोपवे टूटने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद कुछ समय तक स्थिति पूरी तरह बेकाबू रही।



प्रशासन और बचाव दल ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।



सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

यह मंदिर इलाके का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जहां खासतौर पर नवरात्रि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना ने रोपवे और अन्य सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



जांच के आदेश, कारणों का पता लगाया जा रहा

फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।