  • हो जाइए तैयार अगले महीनें लॉन्च होने जा रही है ये 5 दमदार कार, हर बजट के लिए होगा गजब का ऑप्शन

Edited By Shubham Anand,Updated: 21 Aug, 2025 07:08 PM

upcoming suv launches india renault kiger vinfast maruti victoris mahindra xuv3x

साल 2025 में अब तक कई नई कारें बाजार में लॉन्च हो चुकी हैं और आने वाले चार महीनों में भी कई बड़ी कंपनियां नई गाड़ियों को लेकर फेस्टिव सीजन में जोरदार एंट्री करने वाली हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, विनफास्ट, महिंद्रा, फॉक्सवैगन, रेनो और निसान जैसी...

नेशनल डेस्क: साल 2025 में अब तक कई नई कारें बाजार में लॉन्च हो चुकी हैं और आने वाले चार महीनों में भी कई बड़ी कंपनियां नई गाड़ियों को लेकर फेस्टिव सीजन में जोरदार एंट्री करने वाली हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, विनफास्ट, महिंद्रा, फॉक्सवैगन, रेनो और निसान जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां दिवाली के आसपास नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर लॉन्च होने वाली गाड़ियां एसयूवी सेगमेंट की होंगी।

आइए जानें इस साल जल्द लॉन्च होने वाली 5 बड़ी कारों के बारे में…

1. रेनो काइगर फेसलिफ्ट
24 अगस्त को सबसे पहले रेनो काइगर फेसलिफ्ट लॉन्च होगी। यह सब-4 मीटर SUV का अपडेटेड वर्जन होगा, जिसे पहली बार 2021 में बाजार में लाया गया था। इस नए मॉडल में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में अपडेट के साथ बेहतर सेफ्टी फीचर्स और इंजन लाइनअप में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 6.15 लाख से 11.23 लाख रुपये के बीच है।

2. विनफास्ट VF 6 और VF 7
विनफास्ट ने इंडिया में VF 6 और VF 7 इलेक्ट्रिक SUV की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। VF 6 में 59.5 kWh की बैटरी मिलेगी, जो 399 किलोमीटर की रेंज देगी, जबकि प्लस वेरिएंट की रेंज 381 किलोमीटर होगी। VF 7 में 75.3 kWh की बैटरी के साथ इको ट्रिम में 450 किलोमीटर और प्लस वेरिएंट में लगभग 431 किलोमीटर की रेंज मिलेगी।

3. मारुति विक्टोरिस
मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी नई 5 सीटर SUV ‘विक्टोरिस’ लॉन्च करने वाली है, जिसकी लॉन्चिंग 3 सितंबर 2025 को हो सकती है। यह मॉडल कंपनी के एरिना शोरूम के जरिए बेची जाएगी। विक्टोरिस लेवल-2 ADAS और ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से लैस मारुति की पहली कार हो सकती है। इसमें ग्रैंड विटारा जैसा इंजन और हाइब्रिड व CNG विकल्प भी दिए जाएंगे। इसकी कीमत लगभग 9 से 10 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है।

4. महिंद्रा XUV 3XO EV
महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV XUV 3XO EV को फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च करेगी। यह मॉडल सब-4 मीटर SUV के ICE वेरिएंट की तरह होगा और कंपनी के पोर्टफोलियो में XUV400 की जगह लेगा। XUV 3XO EV दो बैटरी विकल्पों में आएगा — 34.5 kWh की बैटरी के साथ 359 किलोमीटर की अनुमानित रेंज और 39.4 kWh की बैटरी के साथ 456 किलोमीटर की रेंज। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 15 से 20 लाख रुपये होगी।

5. 2025 हुंडई आयोनिक 5 फेसलिफ्ट
हुंडई अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV आयोनिक 5 का फेसलिफ्ट वर्जन भी जल्द भारत में लॉन्च करेगी। इसमें अंदर और बाहर कई बड़े अपडेट मिलेंगे। यह मॉडल 84 kWh की बैटरी के साथ आएगा, जिसकी रेंज 515 किलोमीटर है। यह रियर-एक्सल-माउंटेड (RWD) इलेक्ट्रिक मोटर से लैस होगी, जिसकी WLTP रेंज लगभग 570 किलोमीटर बताई जा रही है। नई मॉडल की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा हो सकती है, जो फिलहाल 46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

