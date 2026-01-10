आतिशी वीडियो मामले पर विधानसभा में हंगामा, पंजाब पुलिस के खिलाफ हुई नारेबाजी

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी वीडियो मामले को विधानसभा के खास अधिकारों का उल्लंघन और सदन का अपमान बताया है।

नेशनल डेस्कः दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी वीडियो मामले को विधानसभा के खास अधिकारों का उल्लंघन और सदन का अपमान बताया है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आतिशी वीडियो की जांच विधानसभा के खास अधिकारों का उल्लंघन और अपमान है और इस साजिश में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक अभय वर्मा के यह मुद्दा उठाने के बाद सदन को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा ने विपक्ष के कहने पर वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था और जालंधर पुलिस के अधिकारी साजिश एक के तहत दिल्ली विधानसभा के कामकाज में दखल कैसे दे सकते हैं।

विधायक अभय गुप्ता ने मांग की कि पंजाब पुलिस दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करे, जिस वीडियो को दिल्ली विधानसभा पहले ही फोरेंसिक जांच के लिए भेज चुकी है, उसकी एक दिन के अंदर जांच हो और फिर उसे फर्जी घोषित किया जाए। इस मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बीच पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन को भरोसा दिलाया कि सदन इस मामले में दखल देने वाले पंजाब पुलिस के अधिकारियों की कानूनी जांच करेगा और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आतिशी का वीडियो दिल्ली असेंबली की प्रॉपर्टी है और किस आधार पर किसी बाहरी राज्य का अधिकारी असेंबली की प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन कर सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली असेंबली की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। गुप्ता ने आगे कहा कि इस मामले पर हाउस में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है और इस मामले के लिए पंजाब प्रशासन पूरी तरह से ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़: ​​जालंधर पुलिस

इस मामले पर चल रहे विवाद के बीच, जालंधर पुलिस कमिश्नरेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि विधायक और दिल्ली असेंबली में विपक्ष की नेता आतिशी का एक एडिटेड और छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो फोरेंसिक जांच के लिए डायरेक्टर, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पंजाब (SAS नगर) को भेजा गया था। 9 जनवरी की फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो क्लिप में आतिशी ने "गुरु" शब्द नहीं कहा था। इसके अलावा, वीडियो के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई ताकि कैप्शन में ऐसे शब्द शामिल हो सकें जो आतिशी ने कभी नहीं कहे। यह वीडियो कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया गया था और वीडियो अपलोड करने और सर्कुलेट करने के बारे में इकबाल सिंह की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। आतिशी के कई वीडियो क्लिप सोशल अपलोड किए गए हैं, जिनमें कथित तौर पर उन्हें गुरुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है, साथ ही इनमें अत्यंत भड़काऊ कैप्शन भी लिखे गए हैं।