Vande Bharat Train : जल्द ही खत्म होगी यात्रियों की असुविधा, इस रुट पर दौड़ेगी पहली स्पीलपर वंदेभारत ट्रेन

Edited By Radhika,Updated: 12 Aug, 2025 04:05 PM
नेशनल डेस्क: देश की पहली वंदेभारत एक्सप्रेस का लोगों को इंतजार है। यह ऐसी शाही ट्रेन है जो राजधानी से भी ज्यादा सुविधाजनक होगी और उससे तेज स्पीड से दौड़ेगी। इस वजह से कम समय में गंतव्य तक पहुंचाएगी। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन को चलाने की तैयारी शुरू हो गयी है। खास बात है कि यह ट्रेन प्रोटोटाइप नहीं होगी। नई ट्रेन तैयार कराई जा रही है।
मौजूदा समय वंदेभारत एक्सप्रेस लोगों को खूब पसंद आ रही है। इस वजह से रेल मंत्रालय लगातार वंदेभारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जा रहा है। मौजूदा समय 75 वंदेभारत यानी 150 ट्रेन सर्विस शुरू हो चुकी है। रेलवे अब इसका अपडेटेड वर्जन यानी वंदेभारत स्लीपर चलाने जा रहा है। हालांकि इस ट्रेन का प्रोटोटाइप काफी समय पहले तैयार हो चुका है और ट्रायल भी किया जा चुका है, लेकिन अब नई ट्रेन का प्रोडक्शन कराया जा रहा है।
इस वजह से बदला डिजाइन-
रेल मंत्रालय के अनुसार पहले तैयार की गयी वंदेभारत एक्सप्रेस में ट्रायल के दौरान कमियां पाई गयीं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नई डिजाइन वाली वंदेभारत ट्रेन तैयार कराई गयी है, जो लगभग तैयार हो चुकी है. जल्द ही ट्रैक पर आ जाएगी।
जानें कब चलेगी स्लीपर वंदेभारत
रेल मंत्रालय के अनुसार स्लीपर वंदेभारत ट्रेन को बिहार चुनाव से पहले चलाया जाएगा। संभावना है कि बिहार में चुनाव नवंबर में हो सकते हैं, इसलिए सितंबर के अंत तक ट्रेन चलाई जा सकती है। रेल मंत्री भी इस ट्रेन को जल्द से जल्द चलाने की बात कई बार बोल चुके हैं।
इस रूट पर दौड़ेगी
रेल मंत्रालय के अनुसार पहली स्लीपर वंदेभारत को दिल्ली मुंबई या दिल्ली कोलकाता रूट पर चलाया जाना है। चूंकि बिहार चुनाव से पहले ये ट्रेन चलाई जाएगी, इसलिए ज्यादा संभावना है कि दिल्ली से हावड़ा के बीच ट्रेन को चलाया जा सकता है, जिससे बिहार को इसे कनेक्ट किया जा सके।
75 वंदेभारत एक्सप्रेस चलीं
मौजूदा समय देशभर में 75 वंदेभारत एक्सप्रेस चल रही हैं। यह ट्रेन सिटिंग हैं। इसमें बैठकर सफर करना पड़ता है, इसलिए लंबी दूरी में बैठकर सफर करने में यात्रियों को असुविधा होगी, इसलिए भारतीय रेलवे स्लीपर वंदेभारत ट्रेन तैयार कर रहा है। प्रोटोटाइप ट्रेन का ट्रायल हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।