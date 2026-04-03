उपराष्ट्रपति-प्रधानमंत्री ने 'गुड फ्राइडे' पर ईसा मसीह के बलिदान को याद किया

Edited By Mansa Devi,Updated: 03 Apr, 2026 10:27 AM
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'गुड फ्राइडे' के मौके पर ईसा मसीह के बलिदान को याद किया और कहा कि यह उनके प्रेम, करुणा और क्षमा के शाश्वत संदेश पर चिंतन करने का दिन है।
नेशनल डेस्क: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'गुड फ्राइडे' के मौके पर ईसा मसीह के बलिदान को याद किया और कहा कि यह उनके प्रेम, करुणा और क्षमा के शाश्वत संदेश पर चिंतन करने का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दिन सद्भाव, करुणा और क्षमा के मूल्यों को और अधिक गहरा करे।
प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि 'गुड फ्राइडे' हमें ईसा मसीह के बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने कहा, '' यह दिन सद्भाव, करुणा और क्षमा के मूल्यों को और मजबूत करे। भाईचारा और आशा हम सभी का मार्गदर्शन करें।" राधाकृष्णन ने कहा कि 'गुड फ्राइडे' ईसा मसीह के प्रेम, करुणा और क्षमा के शाश्वत संदेश पर चिंतन करने का दिन है।
उपराष्ट्रपति ने कहा, ''उनका जीवन और शिक्षाएं हमें विनम्रता, निस्वार्थ भाव रखने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। यह दिन सत्य के मार्ग पर चलने, समाज में सद्भाव को प्रोत्साहित करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे।" 'गुड फ्राइडे' ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाये जाने पर उनके बलिदान की याद में मनाया जाता है।