BHU में फिर भड़की हिंसा! हॉस्टल छात्रों में पथराव, पुलिस-PAC से घिरा कैंपस

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 08:07 PM

violence erupts at bhu campus police deployed

वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में एक बार फिर छात्र हिंसा का बड़ा मामला सामने आया है। गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे रुईया हॉस्टल के पास MA के छात्र पियूष तिवारी पर हमला कर दिया गया।

नेशनल डेस्क: वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में एक बार फिर छात्र हिंसा का बड़ा मामला सामने आया है। गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे रुईया हॉस्टल के पास MA के छात्र पियूष तिवारी पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि निष्कासित छात्र दर्शित पांडेय, रौनक मिश्रा, अंकित पाल और विश्वजीत यादव ने मिलकर उनके साथ मारपीट की।

हमले के बाद बेकाबू हालात, हॉस्टल आमने-सामने

मारपीट की घटना के बाद रुईया हॉस्टल और बिड़ला हॉस्टल के छात्र आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कई छात्र चेहरे ढके हुए, हाथों में डंडे लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं।

कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात

स्थिति तनावपूर्ण होती देख BHU प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कैंपस में

5 थानों की पुलिस फोर्स

PAC (प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी) तैनात कर दी गई। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

अभी क्या हालात हैं?

बिड़ला हॉस्टल में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्रॉक्टोरियल बोर्ड और पुलिस मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। आरोप है कि हॉस्टल में कई बाहरी लोग अवैध रूप से रह रहे थे, जो हिंसा की वजह बने। बिड़ला हॉस्टल के 11 कमरे सील कर दिए गए हैं।
ड्रोन कैमरों से छतों और आसपास की निगरानी की जा रही है।

पुलिस का बयान

काशी जोन के DCP गौरव वंशवाल ने बताया कि यह मामला पुरानी आपसी रंजिश से जुड़ा है। “पहले भी पूजा के दौरान इन छात्रों के बीच विवाद हुआ था। घायल छात्र पियूष तिवारी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है।”

कानूनी कार्रवाई शुरू

पीड़ित छात्र की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।
 

