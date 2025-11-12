IPL Cricketer: IPL क्रिकेटर पर होटल में युवती से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप! ब्लैकमेल कॉल्स और धमकियों का खुलासा

IPL में दिल्ली टीम से जुड़े क्रिकेटर विपराज निगम इन दिनों मैदान से ज्यादा सुर्खियों में अपने विवादों को लेकर हैं। मामला एक महिला से जुड़े आरोपों और पलट-आरोपों का है, जिसने पूरे प्रकरण को और पेचीदा बना दिया है। दरअसल, विपराज निगम ने ऋचा पुरोहित नाम...

नई दिल्ली: IPL में दिल्ली टीम से जुड़े क्रिकेटर विपराज निगम इन दिनों मैदान से ज्यादा सुर्खियों में अपने विवादों को लेकर हैं। मामला एक महिला से जुड़े आरोपों और पलट-आरोपों का है, जिसने पूरे प्रकरण को और पेचीदा बना दिया है। दरअसल, विपराज निगम ने ऋचा पुरोहित नाम की एक युवती पर उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल और संदेश भेजने का आरोप लगाया है।



उनका कहना है कि सितंबर 2025 से उन्हें अज्ञात और अंतरराष्ट्रीय नंबरों से फोन और मैसेज आ रहे हैं, जिनमें उन्हें बदनाम करने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। विपराज ने बाराबंकी कोतवाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अब यह धमकियां उनके परिवार और दोस्तों तक पहुंच चुकी हैं, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं।

लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब पत्रकार तनु बाल्यान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि असल कहानी कुछ और है। तनु का कहना है कि उन्होंने खुद ऋचा पुरोहित से बात की है, जिसने आरोप लगाया है कि विपराज ने पहले दोस्ती की, फिर शादी का भरोसा देकर नोएडा के एक होटल में उसके साथ संबंध बनाए और बाद में मारपीट की। इतना ही नहीं, ऋचा का कहना है कि विपराज ने उसे बंदूक की नोक पर धमकाया और उसका वीडियो रिकॉर्ड किया।

पत्रकार के दावे के बाद अब यह मामला और उलझता दिख रहा है। एक तरफ खिलाड़ी अपने ऊपर झूठे आरोप लगने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी ओर महिला खुद को पीड़िता बता रही है। दोनों पक्षों के आरोपों के बीच पुलिस अब दोनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।