चुनाव आयोग और भाजपा के बीच साझेदारी, हम एक वोट भी चोरी नहीं होने देंगे : राहुल

Edited By Radhika,Updated: 19 Aug, 2025 01:03 PM

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी के बीच साझेदारी है और दोनों मिलकर वोट की चोरी कर रहे हैं। अपनी ‘‘वोटर अधिकार यात्रा'' के तीसरे दिन राहुल ने यह भी कहा कि महागठबंधन बिहार में एक भी वोट की चोरी...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी के बीच साझेदारी है और दोनों मिलकर वोट की चोरी कर रहे हैं। अपनी ‘‘वोटर अधिकार यात्रा'' के तीसरे दिन राहुल ने यह भी कहा कि महागठबंधन बिहार में एक भी वोट की चोरी नहीं होने देगा। तीसरे दिन की यात्रा गया जी के वजीरगंज से शुरू हुई और नवादा में दाखिल हुई। आज की यात्रा का समापन बरबीघा के श्रीकृष्ण चौक पर सभा के साथ होगा। उन्होंने नवादा के भगत सिंह चौक पर एक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच साझेदारी है और ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘वोट आपका अधिकार है और यह अधिकार संविधान देता है। नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर यह अधिकार छीन रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बाकी नेता कहना चाहते हैं कि हम बिहार में एक वोट भी चोरी नहीं करने देंगे।'' उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चोरी किए गए हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि अब बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर नए तरीके से वोट की चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे।'' कांग्रेस नेता ने दावा किया, ‘‘पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, फिर राशनकार्ड जाएगा और फिर आप लोगों की जमीन अदाणी और अंबानी को दी जाएगी। यह देश अदाणी और अंबानी का नहीं है, यह देश किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का है।'' उन्होंने सभा में कुछ ऐसे लोगों का खड़ा किया जिनके नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। राहुल ने कहा, ‘‘ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने पहले वोट दिया, अब उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं।'' 

