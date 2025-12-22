Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Indian Railways: भारतीय रेलवे ने आखिर कब बढ़ाए थे टिकट के दाम? जानिए अब कितना लगेगा सफर का किराया

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने आखिर कब बढ़ाए थे टिकट के दाम? जानिए अब कितना लगेगा सफर का किराया

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 10:00 AM

when did indian railways last increase ticket prices

भारतीय रेलवे 26 दिसंबर से लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट के दाम बढ़ा रही है। हालांकि 215 किलोमीटर तक की ऑर्डिनरी क्लास की यात्रा पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी, लेकिन इससे लंबी दूरी के यात्री अब ज्यादा पैसा खर्च करेंगे।

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे 26 दिसंबर से लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट के दाम बढ़ा रही है। हालांकि 215 किलोमीटर तक की ऑर्डिनरी क्लास की यात्रा पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी, लेकिन इससे लंबी दूरी के यात्री अब ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। नए टिकट स्ट्रक्चर के मुताबिक ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल/एक्सप्रेस नॉन-AC और AC क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। 

उदाहरण के लिए, दिल्ली से पटना तक थर्ड एसी टिकट का दाम 2395 रुपये से बढ़कर 2415 रुपये हो जाएगा, जबकि 500 किलोमीटर की नॉन-AC यात्रा पर यात्रियों को 10 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। इस बदलाव से रेलवे को अनुमानित रूप से 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होने की संभावना है।

कब-कब रेलवे ने बढ़ाया किराया ?
भारतीय रेलवे ने इससे पहले 1 जुलाई 2025 को पैसेंजर किराए में बदलाव किया था। उस समय सेकंड क्लास के किराए में प्रति किलोमीटर 0.5 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन 500 किलोमीटर तक की यात्राओं पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 501 से 1,500 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 5 रुपये, 1,501 से 2,500 किलोमीटर के लिए 10 रुपये और 2,501 से 3,000 किलोमीटर के लिए 15 रुपये बढ़ाए गए थे। इससे पहले, 1 जनवरी 2020 को सातवें वेतन आयोग के कारण पैसेंजर किराया बढ़ाया गया था।

क‍िराया बढ़ाने से हुई कमाई को कहां यूज करेगा रेलवे?
रेलवे की इस बढ़ोतरी का मुख्य मकसद 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तैयारी करना और कर्मचारियों के वेतन भार को पूरा करना है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में नई ट्रेनों और ट्रैक विस्तार के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति भी इसी कमाई से की जाएगी। भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, इसलिए यह कदम वित्तीय स्थिरता और नई योजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी माना जा रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!