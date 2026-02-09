Aadhaar Card Update: आधार से जुड़ा मोबाइल और ईमेल क्यों हैं अब सबसे जरूरी? जानिए UIDAI की नई सख्ती और आसान तरीका

डिजिटल इंडिया के मौजूदा दौर में आधार कार्ड सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि यह बैंकिंग, टैक्स, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं तक पहुंच का सबसे अहम जरिया बन चुका है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने साफ कर दिया है कि आधार से लिंक...

नेशनल डेस्क: डिजिटल इंडिया के मौजूदा दौर में आधार कार्ड सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि यह बैंकिंग, टैक्स, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं तक पहुंच का सबसे अहम जरिया बन चुका है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने साफ कर दिया है कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का अपडेट रहना अब बेहद जरूरी हो गया है। ओटीपी आधारित सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के कारण बिना सही मोबाइल नंबर के कई जरूरी काम अटक सकते हैं।



OTP के बिना नहीं मिलेगा काम, सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

चाहे डिजीलॉकर का इस्तेमाल करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो या किसी सरकारी योजना का स्टेटस चेक करना हो, हर जगह ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी हो चुका है। UIDAI के मुताबिक अगर आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय और अपडेट नहीं है, तो बैंकिंग सुविधाएं, सब्सिडी और डिजिटल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।



फर्जीवाड़े पर रोक के लिए सरकार की बड़ी कार्रवाई

सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने हाल ही में मृत व्यक्तियों के नाम पर जारी करीब दो करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके साथ ही डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियमों को और सख्त किया गया है। ऐसे में जिन लोगों का मोबाइल नंबर या ईमेल आधार से लिंक नहीं है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है।



घर बैठे ऐसे करें मोबाइल और ईमेल की जांच

UIDAI ने myAadhaar पोर्टल पर एक आसान सुविधा दी है, जिससे कोई भी व्यक्ति यह पता कर सकता है कि उसका मोबाइल नंबर या ईमेल आधार रिकॉर्ड से जुड़ा है या नहीं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाकर आधार सेवाओं में ‘Verify Email/Mobile Number’ विकल्प चुनना होता है। आधार नंबर, मोबाइल या ईमेल डालने के बाद ओटीपी के जरिए तुरंत स्थिति पता चल जाती है।



mAadhaar ऐप से भी मिलेगी पूरी जानकारी

जनवरी 2026 में आए नए अपडेट के बाद mAadhaar ऐप को और सुविधाजनक बना दिया गया है। अब ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। लॉग इन करने के बाद यूजर अपने लिंक मोबाइल नंबर के आखिरी तीन अंक देख सकता है, जिससे यह याद करना आसान हो जाता है कि आधार किस नंबर से जुड़ा है।

मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या करें?

UIDAI ने मोबाइल अपडेट की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान कर दिया है। 2026 से कुछ यूजर्स को ऐप के जरिए घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन से मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा दी जा रही है, जिसके लिए मामूली शुल्क लिया जाता है। अगर बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करना जरूरी हो या ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी न हो पाए, तो नजदीकी आधार नामांकन केंद्र जाकर यह काम कराया जा सकता है। UIDAI की वेबसाइट पर मौजूद ‘Bhuvan Aadhaar’ मैप से पास का केंद्र आसानी से खोजा जा सकता है।

अपडेट रहना ही सुरक्षित रहना है

डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए UIDAI का साफ संदेश है कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और ईमेल समय-समय पर अपडेट रखना बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ सरकारी और बैंकिंग सेवाएं बिना रुकावट मिलेंगी, बल्कि डिजिटल धोखाधड़ी से भी बचाव होगा।