सावधान! फेसबुक फ्रेंड बनकर महिलाओं ने की 9 करोड़ की ठगी, शिकार हुए 80 साल के बुजुर्ग...

नेशनल डेस्क: डिजिटल दुनिया में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। एक 80 साल के बुजुर्ग को चार महिलाओं ने मिलकर 2 साल में करीब 9 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया। यह पूरी ठगी फेसबुक से शुरू हुई और इमोशनल ब्लैकमेलिंग तक जा पहुंची।



फेसबुक से शुरू हुआ ठगी का खेल

यह पूरा मामला अप्रैल 2023 में शुरू हुआ, जब बुजुर्ग की फेसबुक पर 'शारवी' नाम की एक महिला से दोस्ती हुई। शारवी ने खुद को तलाकशुदा और दो बच्चों की मां बताया। बातों-बातों में उसने अपने बच्चों की बीमारी और परेशानियों की झूठी कहानी सुनाई। इंसानियत के नाते, बुजुर्ग ने पहले थोड़े पैसे भेजे, लेकिन फिर यह सिलसिला चलता ही गया।



एक के बाद एक जाल में फंसाती गईं महिलाएं

कुछ ही महीनों बाद, 'कविता' नाम की एक और महिला ने वॉट्सऐप पर बुजुर्ग से संपर्क किया। उसने इमोशनल और अट्रैक्टिव मैसेज भेजकर पैसों की मांग की। इसके बाद, दिसंबर 2023 में, 'दिनाज' नाम की तीसरी महिला ने खुद को शारवी की बहन बताकर फोन किया। उसने कहा कि शारवी की मौत हो चुकी है और उसके अस्पताल के बिल चुकाने हैं। दिनाज ने भी पैसे मांगे, और जब बुजुर्ग ने पैसे वापस मांगे, तो उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसी बीच, 'जैस्मीन' नाम की चौथी महिला भी इस ठगी के रैकेट में शामिल हो गई। इन चारों महिलाओं ने मिलकर अलग-अलग तरीकों से बुजुर्ग को फंसाया और उनसे पैसे ऐंठती रहीं।



बेटे की पूछताछ से खुला राज

बुजुर्ग ने अपनी सारी जमा-पूंजी गंवा दी। जब उनके पास पैसे नहीं बचे, तो उन्होंने अपनी बहू और बेटे से भी पैसे मांगे। आखिरी बार जब उन्होंने बेटे से ₹5 लाख मांगे, तो बेटे को शक हुआ। उसने जब सख्ती से पूछा, तो बुजुर्ग ने सारा सच बता दिया। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जनवरी 2025 तक, यानी लगभग दो साल में, 734 ट्रांजेक्शन हुए और बुजुर्ग ने कुल ₹8.7 करोड़ गंवा दिए। यह घटना दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन ठग मासूम और अकेले लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं।