RBI ने जापान की SMBC को Yes Bank में 24.99% हिस्सेदारी खरीदने की दी अनुमति, शेयर बाजार पर रहेगी नजर

नेशनल डेस्क: जापान की दिग्गज बैंकिंग कंपनी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को यस बैंक में 24.99 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अनुमति मिल गई है। इस खबर के बाद सोमवार को यस बैंक के शेयरों में हलचल देखी जा सकती है। बीते शुक्रवार को NSE पर यस बैंक का शेयर 0.77% गिरकर ₹19.28 प्रति शेयर पर बंद हुआ था।

सेकेंडरी मार्केट के जरिए SMBC खरीदेगा शेयर

यस बैंक ने 9 जुलाई 2025 को दी गई सूचना में बताया था कि SMBC ने बैंक में हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव रखा है। यह सेकेंडरी मार्केट के जरिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से 13.19% और सात अन्य बैंकों से 6.81% हिस्सेदारी खरीदेगा। इन अन्य बैंकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।

एक साल तक वैध रहेगा RBI का अप्रूवल

यस बैंक ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि SMBC को 22 अगस्त को RBI से लिखित रूप में बैंक की 24.99% हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्राप्त हुई है। यह मंजूरी 22 अगस्त 2025 से अगले एक वर्ष तक वैध रहेगी। बैंक ने स्पष्ट किया है कि SMBC को इस अधिग्रहण के बावजूद बैंक का प्रोमोटर नहीं माना जाएगा।

RBI की मंजूरी किन शर्तों पर आधारित है?

RBI द्वारा दी गई यह मंजूरी कुछ अहम शर्तों के अधीन है। इनमें शामिल हैं:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन

16 जनवरी 2023 को जारी मास्टर निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार वोटिंग अधिकार और शेयर अधिग्रहण संबंधी नियमों का पालन

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक को इन सभी नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा।

SMBC: एक वैश्विक बैंकिंग दिग्गज

SMBC, जापान के बड़े फाइनेंशियल ग्रुप सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप (SMFG) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह बैंक जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और दुनिया का 14वां सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है। इसका नेटवर्थ लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।