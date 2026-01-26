YouTube New Feature: खुशखबरी! अब बिना कैमरे के सामने आए भी वीडियो बना पाएंगे क्रिएटर्स, जानें कैसे?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 26 Jan, 2026 09:37 AM

YouTube: यूट्यूब (YouTube) वीडियो बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। जल्द ही एक ऐसा फीचर लॉन्च होने वाला है जिससे क्रिएटर्स अपना डिजिटल जुड़वां (AI Avatar) बना सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप कैमरे के सामने आने में हिचकिचाते हैं या आपके पास समय की कमी है तो आपका AI अवतार आपकी शक्ल और आवाज में वीडियो बनाकर पोस्ट कर देगा। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने अपनी सालाना चिट्ठी में इस बड़े भविष्य के प्लान का खुलासा किया है।

कैसा होगा आपका 'डिजिटल अवतार'?

इस तकनीक के जरिए क्रिएटर्स अपना खुद का एक 3D डिजिटल क्लोन तैयार कर पाएंगे। माना जा रहा है कि क्रिएटर को अपना एक छोटा सेल्फी वीडियो और आवाज का सैंपल देना होगा। इसके बाद AI ठीक वैसी ही शक्ल और आवाज वाला अवतार बना देगा। यह अवतार विशेष रूप से यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है जिससे क्रिएटर्स बिना शूट किए नए-नए वीडियो एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे।

धोखे से बचाने के लिए लेबल और पारदर्शिता

AI के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यूट्यूब ने सख्त नियम बनाए हैं। AI से बने हर वीडियो पर एक खास लेबल लगा होगा ताकि दर्शकों को पता चल सके कि यह वीडियो असली इंसान का नहीं बल्कि मशीन द्वारा बनाया गया (Synthetic) है। क्रिएटर्स के पास यह अधिकार होगा कि उनकी शक्ल का AI इस्तेमाल कौन और कैसे कर सकता है।

शॉर्ट्स पर बच्चों के लिए जीरो टाइमर

यूट्यूब शॉर्ट्स की लोकप्रियता आसमान छू रही है (हर दिन 200 अरब व्यूज) लेकिन बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। माता-पिता अब यह तय कर सकेंगे कि उनके बच्चे कितनी देर शॉर्ट्स देखेंगे। वे चाहें तो इस टाइमर को जीरो पर सेट कर शॉर्ट्स देखना पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। अब शॉर्ट्स फीड के बीच में ही सीधे फोटो (Images) पोस्ट करने की सुविधा भी मिलेगी।

यूट्यूब के अन्य जादुई AI टूल्स