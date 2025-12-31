Main Menu

जेलेंस्की का भारत और UAE पर तंज, बोले-‘पुतिन पर हमले की बड़ी तकलीफ हो रही, यूक्रेन के दर्द और तबाही पर चुप्पी क्यों’

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 11:28 AM

zelensky calls out india uae over their support of putin s assassination

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भारत और यूएई की आलोचना करते हुए कहा कि इन देशों ने पुतिन के आवास पर कथित ड्रोन हमले की निंदा की, लेकिन यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमलों पर चुप्पी साधे रखी। यूक्रेन ने ड्रोन हमले के दावे को झूठ बताया है।

International Desk: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत कई देशों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इन देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर कथित ड्रोन हमले की तो निंदा की, लेकिन यूक्रेन के शहरों पर रूस द्वारा किए जा रहे घातक हमलों पर चुप्पी साधे रखी। मीडिया से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा, “यह भ्रामक और अजीब है कि भारत और UAE जैसे देश उस हमले की निंदा कर रहे हैं, जो हुआ ही नहीं। लेकिन जब हमारे बच्चों पर बम गिराए जाते हैं, जब हमारे लोग मारे जाते हैं, तब इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती।”

 

उन्होंने कहा कि यूक्रेन के शहरों में लगातार रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिनमें नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक हिस्सा केवल रूस के दावों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। दरअसल, 29 दिसंबर को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया था कि यूक्रेन ने पुतिन के राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाते हुए 91 ड्रोन हमलों की कोशिश की, जिन्हें रूस ने हवा में ही नष्ट कर दिया।

 

हालांकि, यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रूस शांति वार्ता को पटरी से उतारने के लिए झूठे दावे कर रहा है।इस कथित हमले की भारत और यूएई ने निंदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और शांति प्रक्रिया को नुकसान न पहुंचाने की अपील की थी। इसी प्रतिक्रिया को लेकर अब जेलेंस्की ने नाराज़गी जाहिर की है।

