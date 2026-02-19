Main Menu

इंसानियत शर्मसार: 22 पिल्लों को जहर मिले लड्डू खिलाए, 5 की मौ+त

Updated: 19 Feb, 2026 02:14 PM

22 puppies fed poisoned laddus

लोहगढ़ इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने गली में रहने वाले

जीरकपुर: लोहगढ़ इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने गली में रहने वाले 22 बेसहारा पिल्लों को लड्डुओं में जहर मिलाकर खिला दिया। जहर के असर से पिल्ले तड़पने लगे। अब तक 5 पिल्लों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी का इलाज जारी है और कुछ की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है।

काफी समय से इन पिल्लों की देखभाल कर रहे सुखराज सिंह ने तुरंत ‘रब दे जीव’ संस्था को सूचना दी। संस्था की टीम मीनाक्षी मलिक की अगुवाई में मौके पर पहुंची और तत्काल उपचार शुरू किया। गंभीर हालत को देखते हुए कई पिल्लों को मौके पर ही ग्लूकोज लगाया गया ताकि जहर का असर कम किया जा सके। बाद में प्रभावित पिल्लों को संस्था के मोहाली स्थित सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहां पशु चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। संस्था ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को सौंप दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृत पिल्लों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, ताकि मौत के असली कारण और जहर की प्रकृति की पुष्टि हो सके। घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी रोष है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।

