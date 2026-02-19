Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों के घर आएंगी खुशियां हजार

rashifal in hindi

​​​​​​​मेष : सितारा शाम तक धन लाभ वाला, अर्थ दशा भी कंफर्टेबल रहेगी, मगर बाद में अपने

मेष : सितारा शाम तक धन लाभ वाला, अर्थ दशा भी कंफर्टेबल रहेगी, मगर बाद में अपने आपको बेगाने झमेलों से बचाकर रखें।

वृष: सितारा शाम तक कामयाबी देने, विरोधियों को कमजोर रखने वाला, मगर बाद में कामकाजी कोशिशें अच्छा रिजल्ट देंगी।

मिथुन: सितारा शाम तक मन तथा सोच पर नैगेटिविटी रखने वाला, मगर बाद में हर फ्रंट पर कामयाबी तथा इज्जत-मान मिलेगी।

कर्क: सितारा शाम तक सेहत के लिए कमजोर, सफर भी न करें, दूसरों पर भरोसा भी कम करें, मगर बाद में समय बेहतरी करने वाला बनेगा। 

सिंह : सितारा शाम तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में हर मोर्चा पर एहतियात रखने की जरूरत होगी।

कन्या : सितारा शाम तक एहतियात, परेशानी तथा नुकसान देने वाला, किन्तु बाद में हर मोर्चा पर कदम बढ़त की तरफ रहेगा।

तुला: सितारा शाम तक आम हालात बेहतर रखेगा, इरादों में मजबूती रहेगी, मगर बाद में विपरीत हालात बनेंगे।

वृश्चिक: आम तौर पर मजबूत सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

धनु :  सितारा शाम तक आपको हर फ्रंट पर व्यस्त रखेगा, फिर बाद में समय कामयाबी, इज्जत-मान देगा।

मकर: सितारा शाम तक कारोबारी प्लानिंग को आगे बढ़ाने वाला, मगर बाद में कामकाजी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी।

कुंभ: सितारा कारोबारी कामों को संवारने तथा अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मीन : सितारा शाम तक कमजोर, नुकसान का डर मगर बाद में हर मोर्चा पर बेहतरी होगी, कामयाबी मिलेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

