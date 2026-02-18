Aaj Ka Good Luck (19th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 18 Feb, 2026 02:29 PM
Aaj Ka Good Luck (19th February 2026): 19 फरवरी 2026 का दिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार कई राशियों के लिए विशेष सौभाग्य लेकर आया है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज सकारात्मक सोच, संयम और सही उपाय करने से भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और विशेष उपाय।
आज का सार्वभौमिक गुडलक उपाय
घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। तुलसी को जल अर्पित करें। गौ सेवा या अन्न दान करें। आज का दिन संयम, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। उचित उपाय और सच्ची नीयत से किया गया कार्य निश्चित ही शुभ फल देगा।
मेष राशि (Aries)
गुडलक: कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत का अवसर है।
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का 11 बार जप करें।
वृषभ राशि (Taurus)
गुडलक: धन लाभ और रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। सफेद वस्त्र पहनना शुभ रहेगा।
मिथुन राशि (Gemini)
गुडलक: संचार और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।
उपाय: हरे मूंग का दान करें और गणेश जी की पूजा करें।
कर्क राशि (Cancer)
गुडलक: पारिवारिक सहयोग और मानसिक शांति प्राप्त होगी।
उपाय: चंद्रमा को कच्चा दूध अर्पित करें, सफेद मिठाई का दान करें।
सिंह राशि (Leo)
गुडलक: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तांबे के पात्र का प्रयोग शुभ रहेगा।
कन्या राशि (Virgo)
गुडलक: व्यापार में लाभ और नई डील फाइनल होगी।
उपाय: हरी सब्जियों का दान करें और “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जप करें।
तुला राशि (Libra)
गुडलक: प्रेम और साझेदारी में सफलता मिलेगी।
उपाय: शुक्र के लिए इत्र या सुगंध का प्रयोग करें, सफेद फूल चढ़ाएं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
गुडलक: रुके कार्य पूरे होंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल वस्त्र धारण करें।
धनु राशि (Sagittarius)
गुडलक: विदेश या यात्रा से लाभ।
उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और गुरु मंत्र का जप करें।
मकर राशि (Capricorn)
गुडलक: नौकरी में स्थिरता और प्रमोशन संकेत।
उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें, काले तिल दान करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
गुडलक: सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें और “ॐ शनैश्चराय नमः” जपें।
मीन राशि (Pisces)
गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक संतोष मिलेगा।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, पीला वस्त्र पहनें।