Punjab : सरहंद धमाके की खालिस्तानी आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी, जांच एजैंसियां अलर्ट

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 06:32 PM

a khalistani organization has claimed responsibility for the sirhind blast

गत दिवस पंजाब के सरहंद ईलाके  में रेलवे लाईन पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी आंतकवादी संगठन खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स के मुखी रंजीत सिंह नीटा ने ली है।

गुरदासपुर (विनोद): गत दिवस पंजाब के सरहंद ईलाके  में रेलवे लाईन पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी आंतकवादी संगठन खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स के मुखी रंजीत सिंह नीटा ने ली है।

इस संबंधी रंजीत सिंह नीटा के हस्ताक्षर वाला एक प्रैस नोट में रंजीत सिंह नीटा ने कहा कि हम यह विस्फोट पैसंजर रेलगाडी में भी कर सकते थे। परंतु हमारा इरादा किसी का जानी नुकसान करना नहीं है। हमारा यह भारत सरकार को एक चेतावनी है। नीटा ने प्रैस नोट में लिखा कि हमारी खालिस्तान की मांग पहले भी थी तथा आगे भी जारी रहेगी। न ही हम आराम से बैठे है तथा न ही बैठने देंगे। खालिस्तान की प्राप्ति तक यह संर्घष जारी रहेगा। हमारे एक्शन सरकार की नींद हराम करते रहेंगे। प्रैस नोट के नीचे रंजीत सिंह नीटा के हस्ताक्षर है।

