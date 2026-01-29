Main Menu

बम धमकियों से कांपा पंजाब, मान सरकार कटघरे में, रंधावा ने उठाए गंभीर सवाल

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 07:26 PM

punjab shaken by bomb threats mann government under scrutiny

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज पंजाब भर में स्कूलों, अदालतों और सरकारी दफ्तरों को मिल रही लगातार बम धमकियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में AAP सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह

चंडीगढ़: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज पंजाब भर में स्कूलों, अदालतों और सरकारी दफ्तरों को मिल रही लगातार बम धमकियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में AAP सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। ये घटनाएं अलग-थलग नहीं हैं, बल्कि शांति को तबाह करने, डर फैलाने और राज्य की सुरक्षा की बुनियाद को कमजोर करने की एक खतरनाक और लगातार चल रही साजिश का हिस्सा हैं।

रंधावा ने कहा कि रोज़ की सुर्खियां अराजकता की चीख बन चुकी हैं—धमकियां परिवारों को दहशत में धकेल रही हैं और कानून के राज का मज़ाक उड़ाया जा रहा है—लेकिन मान की कमजोर सरकार के नतीजे शून्य हैं: न गिरफ्तारी, न कार्रवाई, सिर्फ नाकाम बहाने। आरोपी पुलिस पर हंस रहे हैं, जबकि अवैध हथियारों की तस्करी, नशा माफिया और आतंकी मॉड्यूल बेलगाम घूम रहे हैं।

रंधावा ने कहा, “भगवंत मान, आपके मज़ाक हमारे राज्य को सुरक्षित नहीं बना सकते।” यह पंजाब की स्थिरता पर सीधा हमला है और मुख्यमंत्री मान की लापरवाही आपराधिक साठगांठ की हद तक पहुंचती है। कांग्रेस तत्काल जवाबदेही की मांग करती है—उच्चस्तरीय जांच और मजबूत खुफिया व्यवस्था। पंजाब को एक सतर्क सरकार की जरूरत है, न कि यह AAP की नाकामी।

हम पंजाब के लोगों के साथ खड़े होकर इसकी निंदा करते हैं और राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल करने का संकल्प लेते हैं। कांग्रेस इस आपराधिक हालात को जड़ से खत्म करने और पंजाब की सुरक्षा दोबारा हासिल करने के लिए पूरी ताकत से लड़ती रहेगी।

