दिल्ली के पैरों में गिरने वालों को SGPC पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं: शिरोमणि अकाली दल

पंजाब डेस्क : शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला है। शिरोमणि अकाली दल ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली के पैरों में गिरने वाले भगवंत मान को पंथ की संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है।

गंभीर आरोप लगाते हुए अकाली दल ने कहा कि एक तरफ भगवंत मान ने अपने दिल्ली के आकाओं के लिए पूरे पंजाब को लूटा है, और दूसरी तरफ वह SGPC के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस 'बेईमान पार्टी' के 'बेईमान मुख्यमंत्री' को दूसरों के बारे में सवाल पूछने के बजाय पहले अपने तरफ देख लेना चाहिए।

गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी गुरु गोबिंद सिंह के नहीं, बल्कि सुखबीर सिंह बादल के सिपाही हैं। जिसके बाद आज शिरोमणि अकाली दल ने भगवंत मान पर निशाना साधा है।

