सिख गुरुओं पर आतिशी की टिप्पणी दुखद, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल: सुखपाल खैरा

पंजाब डेस्क: आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी द्वारा विधानसभा में सिख गुरुओं को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान ने राजनीतिक गलियारों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखपाल सिंह खैरा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कड़ा विरोध जताया है और आतिशी पर तीखा हमला बोला है।

सुखपाल खैरा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा में आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक और पीड़ादायक टिप्पणियां की गईं, जिन्हें देखकर वे हैरान हैं। उन्होंने आतिशी को “अहंकारी नास्तिक नेता” बताते हुए मांग की कि वह अपने इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार के लिए तुरंत और बिना किसी शर्त के माफी मांगें।

बॉयकॉट की चेतावनी

खैरा ने साफ शब्दों में कहा कि यदि आतिशी माफी नहीं मांगती हैं, तो दिल्ली के सभी सिखों और पंजाबियों को उनका पूरी तरह बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि वह इस तरह की कथित बेअदबी भरी टिप्पणियों पर चुप क्यों हैं।

खैरा ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल के मन में सिख गुरुओं के प्रति जरा भी सम्मान है, तो उन्हें तुरंत आतिशी को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। इस बयान के बाद सिख समुदाय में भारी रोष देखा जा रहा है और आम आदमी पार्टी को चारों ओर से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

