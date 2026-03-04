Main Menu

दिल्ली में खौफनाक कांड: लालच में अंधे युवक ने की दोस्त की नृशंस हत्या, शव के टुकड़े कर यमुना में फेंका

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 01:17 PM

horrific incident in delhi young man brutally murders friend

दिल्ली के मटियाला में लालच के चलते एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने 48 वर्षीय दोस्त की हत्या कर दी। आरोपियों ने पहले गहने लूटे और फिर शव के टुकड़े कर उन्हें वृंदावन के पास यमुना में फेंक दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टोल डेटा की मदद से...

नेशनल डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली में मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां महज चंद रुपयों और गहनों के लालच में एक युवक ने अपने ही दोस्त की नृशंस हत्या कर दी। आरोपियों ने न केवल 48 वर्षीय व्यक्ति की जान ली, बल्कि पहचान छुपाने के लिए शव के टुकड़े कर उन्हें यमुना नदी में फेंक दिया। इस सनसनीखेज मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। 

पार्टी के बहाने बुलाया और बनाया बंधक 

पुलिस जांच के अनुसार, वारदात की पटकथा मुख्य आरोपी 'हैप्पी' ने रची थी। 18 फरवरी को हैप्पी ने पीड़ित (गुप्ता) को मटियाला एक्सटेंशन स्थित अपने किराए के मकान पर पार्टी के बहाने बुलाया। वहां पहले से मौजूद उसके साथियों ने गुप्ता को रस्सी से बांध दिया और भारी रकम की मांग करते हुए प्रताड़ित करना शुरू किया। 

गहने लूटे और फिर कर दी हत्या 

पूछताछ में सामने आया कि जब आरोपियों ने सख्ती की, तो गुप्ता ने बताया कि उनके सोने के गहने छत्तीसगढ़ सदन में खड़ी उनकी एसयूवी (SUV) में रखे हैं। आरोपी कार की चाबी लेकर वहां पहुंचे और गहने बरामद कर लिए। इसके बावजूद, जब गुप्ता ने नकद राशि देने में असमर्थता जताई, तो आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। 

शव के टुकड़े कर वृंदावन में फेंका 

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। शव को तीन प्लास्टिक बैगों में भरकर उसी एसयूवी से उत्तर प्रदेश के वृंदावन ले जाया गया, जहां उन्हें यमुना नदी में फेंक दिया गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने गुप्ता का मोबाइल फोन चालू रखा और उनके परिजनों व कैंटीन स्टाफ को भ्रामक संदेश भेजते रहे ताकि ऐसा लगे कि वह जीवित हैं और कहीं बाहर गए हैं। 

CCTV और टोल डेटा से खुला राज 

23 फरवरी को जब परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। मटियाला स्थित इमारत के सीसीटीवी फुटेज में गुप्ता को अंदर जाते तो देखा गया, लेकिन बाहर निकलते नहीं। वहीं, एनएचएआई (NHAI) टोल डेटा से पता चला कि पीड़ित की एसयूवी यमुना एक्सप्रेसवे की ओर गई थी। इन कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस हैप्पी तक पहुंची, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ।


 

