भीषण ठंड के बीच चंडीगढ़ के स्कूलों में बढ़ी छुट्टियां, 17 जनवरी तक रहेंगे बंद

13 Jan, 2026 12:40 PM
पंजाब डेस्कः भीषण ठंड के बीच चंडीगढ़ के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई है। अब स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे, इससे पहले छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ाई गई थीं। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा सबसे पहले है।
उधर, पंजाब में लोहड़ी के त्योहार के मौके पर पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में राज्य के स्कूलों में छुट्टियां और बढ़ाई जा सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 जनवरी को कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
ठंड और घने कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने शहर के लोगों को ठंड और घने कोहरे से बचाव की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ में 3 दिन से घने कोहरे के अलावा कड़ाके की ठंड के साथ पाले का भी सामना करना पड़ेगा। 15 जनवरी तक रात का तापमान 5 डिग्री से कम रह सकता है।