डेरा ब्यास प्रमुख फिर जाएंगे नाभा जेल, बिक्रम मजीठिया से मिलने का समय तय!

डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों एक बार फिर नाभा जेल जाकर बिक्रम सिंह मजीठिया

पंजाब डेस्कः डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों एक बार फिर नाभा जेल जाकर बिक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, 2 फरवरी को बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों नाभा जेल जाएंगे और मजीठिया से मिलने का समय तय किया गया है।

पिछले साल भी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों मजीठिया से जेल में मिलने गए थे। उस समय दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी। इस मुलाकात के बाद मजीठिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर डेरा प्रमुख का धन्यवाद किया था।

बताया जाता है कि उनकी पिछली मुलाकात कुछ राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने रिश्ते निभाते रहे। अगर यह दूसरी मुलाकात होती है, तो यह साफ हो जाएगा कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों अपने करीबी लोगों के साथ मुश्किल समय में भी खड़े रहते हैं, चाहे वह जेल में ही क्यों न हों। बता दें कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों और बिक्रम सिंह मजीठिया के बीच पारिवारिक रिश्ता भी है।