Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | डेरा ब्यास प्रमुख फिर जाएंगे नाभा जेल, बिक्रम मजीठिया से मिलने का समय तय!

डेरा ब्यास प्रमुख फिर जाएंगे नाभा जेल, बिक्रम मजीठिया से मिलने का समय तय!

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 09:18 AM

dera beas chief to meet bikram majithia in jail again

डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों एक बार फिर नाभा जेल जाकर बिक्रम सिंह मजीठिया

पंजाब डेस्कः डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों एक बार फिर नाभा जेल जाकर बिक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, 2 फरवरी को बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों नाभा जेल जाएंगे और मजीठिया से मिलने का समय तय किया गया है।

पिछले साल भी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों मजीठिया से जेल में मिलने गए थे। उस समय दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी। इस मुलाकात के बाद मजीठिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर डेरा प्रमुख का धन्यवाद किया था।

बताया जाता है कि उनकी पिछली मुलाकात कुछ राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने रिश्ते निभाते रहे। अगर यह दूसरी मुलाकात होती है, तो यह साफ हो जाएगा कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों अपने करीबी लोगों के साथ मुश्किल समय में भी खड़े रहते हैं, चाहे वह जेल में ही क्यों न हों। बता दें कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों और बिक्रम सिंह मजीठिया के बीच पारिवारिक रिश्ता भी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!