    Hindi News
    Punjab
    Punjab: चलती Train से खींच दी Emergency Chain, स्टेशन पर फंसे हजारों यात्री

Punjab: चलती Train से खींच दी Emergency Chain, स्टेशन पर फंसे हजारों यात्री

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 03:53 PM

emergency chain pulling

चलती ट्रेन की चेन खींचे जाने से सराय रोहिल्ला बीकानेर ट्रेन 3-4 घंटे लेट, हजारों यात्री परेशान

अबोहर (सुनील भारद्वाज): दिल्ली सराय रोहिल्ला से बीकानेर की ओर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को अबोहर रेलवे स्टेशन पर भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। एक व्यक्ति द्वारा चलती ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचे जाने के बाद ट्रेन की पावर फेल हो गई। जिससे यह रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से करीब तीन से चार घंटे की देरी से रवाना हुई।

जानकारी के अनुसार उक्त ट्रेन को सुबह करीब 5:45 बजे अबोहर रेलवे स्टेशन से रवाना होना था। लेकिन चेन पुलिंग की घटना के बाद तकनीकी खराबी आ गई। पावर फेल होने के कारण ट्रेन को मौके पर ही रोकना पड़ा और आवश्यक जांच व सुधार कार्य के बाद सुबह 9 बजे यह ट्रेन बीकानेर के लिए रवाना हो सकी। इस अप्रत्याशित देरी के चलते स्टेशन पर मौजूद हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कड़ाके की ठंड में यात्रियों को घंटों प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ा। वहीं कई यात्री अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से काफी देर से पहुंचे।

ट्रेन के लेट होने का असर अन्य ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा। जिससे अबोहर स्टेशन से गुजरने वाली कई अप-डाउन रेलगाडियां अपनी समय-सारिणी से विलंब से चलीं और पहुंचीं। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने तत्परता दिखाते हुए चेन खींचने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि उसने किन परिस्थितियों में और किस कारण से चलती ट्रेन की चेन खींची। रेलवे प्रशासन ने इस घटना को गंभीर मानते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे बिना किसी आपात स्थिति के चेन पुलिंग जैसी हरकत न करें, क्योंकि इससे न केवल रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचता है बल्कि हजारों यात्रियों की सुरक्षा और समय भी प्रभावित होता है।

