Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | लोहड़ी के बाद भी पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर, जालंधर शिमला से भी ज्यादा ठंडा!

लोहड़ी के बाद भी पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर, जालंधर शिमला से भी ज्यादा ठंडा!

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 08:31 PM

even after lohri the severe cold wave continues in punjab

पंजाब में जनवरी 2026 के दौरान भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लोहड़ी का पर्व गुजर जाने के बावजूद ठंड से कोई खास राहत नहीं मिल रही है।

पंजाब डेस्क: पंजाब में जनवरी 2026 के दौरान भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लोहड़ी का पर्व गुजर जाने के बावजूद ठंड से कोई खास राहत नहीं मिल रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जबकि कई इलाकों में पारा 0.6 डिग्री तक पहुंच गया है और कुछ स्थानों पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

जालंधर में बीते कुछ दिनों से सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। शहर में पिछले दो दिनों से बेहद घने कोहरे को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। 15 जनवरी की सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई और आम जनजीवन प्रभावित हुआ।

मौसम से जुड़ी जानकारी के अनुसार जालंधर में आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। 16 जनवरी को जालंधर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो कि मशहूर हिल स्टेशन शिमला के अनुमानित न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम है।

इस तरह जालंधर की रातें शिमला से भी ज्यादा ठंडी रहने की संभावना है, जो पंजाब में जारी भीषण शीतलहर की गंभीरता को साफ तौर पर दर्शाता है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!